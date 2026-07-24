Novi val iranskih napada: Jordan, Kuvajt i Bahrein presreli projektile i dronove

Jordan, Kuvajt i Bahrein u petak su objavili da njihove protuzračne obrane presreću iranske projektile i dronove usmjerene prema njihovu teritoriju, u novom valu iranskih napada na zemlje saveznice SAD-a
Jordanska vojska priopćila je da je srušila sedam projektila i šest dronova lansiranih iz Irana te da u presretanjima nije bilo žrtava ni materijalne štete.
Istodobno je kuvajtsko ministarstvo obrane objavilo da njegova protuzračna obrana presreće "neprijateljske" ciljeve lansirane iz Irana, a bahreinska vojska priopćila da je osujetila nekoliko iranskih zračnih napada.
Vlasti zaljevske monarhije nisu objavile koje su bile mete napada ni je li nastala šteta. Ranije u petak u Bahreinu su se dvaput oglasile sirene za zračnu opasnost, a stanovnicima je preporučeno da potraže zaklon.
Bahrein i druge države u regiji u kojima se nalaze američke vojne baze više su puta bili meta iranskih osvetničkih napada nakon američkih udara na Iran koji traju od veljače.