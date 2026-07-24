nema podataka o šteti

Novi val iranskih napada: Jordan, Kuvajt i Bahrein presreli projektile i dronove

M.Či./Hina

24.07.2026 u 17:42

Iranski projektili Zolfaghar
Iranski projektili Zolfaghar Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
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Jordan, Kuvajt i Bahrein u petak su objavili da njihove protuzračne obrane presreću iranske projektile i dronove usmjerene prema njihovu teritoriju, u novom valu iranskih napada na zemlje saveznice SAD-a

Jordanska vojska priopćila je da je srušila sedam projektila i šest dronova lansiranih iz Irana te da u presretanjima nije bilo žrtava ni materijalne štete.

Istodobno je kuvajtsko ministarstvo obrane objavilo da njegova protuzračna obrana presreće "neprijateljske" ciljeve lansirane iz Irana, a bahreinska vojska priopćila da je osujetila nekoliko iranskih zračnih napada.

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Vlasti zaljevske monarhije nisu objavile koje su bile mete napada ni je li nastala šteta. Ranije u petak u Bahreinu su se dvaput oglasile sirene za zračnu opasnost, a stanovnicima je preporučeno da potraže zaklon.

Bahrein i druge države u regiji u kojima se nalaze američke vojne baze više su puta bili meta iranskih osvetničkih napada nakon američkih udara na Iran koji traju od veljače.

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