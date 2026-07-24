Novi val iranskih napada: Jordan, Kuvajt i Bahrein presreli projektile i dronove

Jordanska vojska priopćila je da je srušila sedam projektila i šest dronova lansiranih iz Irana te da u presretanjima nije bilo žrtava ni materijalne štete.

Istodobno je kuvajtsko ministarstvo obrane objavilo da njegova protuzračna obrana presreće "neprijateljske" ciljeve lansirane iz Irana, a bahreinska vojska priopćila da je osujetila nekoliko iranskih zračnih napada.