Farage šokirao Britaniju: Usred afere podnio ostavku i izazvao izvanredne izbore

Farage je mandat osvojio na parlamentarnim izborima 2024. godine s više od 8.400 glasova prednosti.

'Ovo će biti izbori naroda protiv establišmenta. Prilika da cijelom političkom establišmentu kažemo što mislimo o njemu', poručio je.

Najavio je da će ponovno biti kandidat svoje stranke Reform UK, navodi Politico.

Farage je odluku objavio na izvanrednoj konferenciji za novinare u Londonu. 'Dobro sam razmislio i danas sam odlučio podnijeti ostavku na mjesto zastupnika za Clacton, čime pokrećem dopunske izbore', rekao je.

Njegov potez dolazi nakon tjedana pojačanog pritiska zbog istrage koju protiv njega vodi parlamentarni povjerenik za standarde Daniel Greenberg.

Istražuje se je li Farage prekršio pravila Donjeg doma britanskog parlamenta jer navodno nije prijavio donaciju od pet milijuna funti koju je dobio od milijardera iz svijeta kriptovaluta Christophera Harbornea.

Farage odbacuje optužbe, tvrdeći da nije bio dužan prijaviti donaciju jer ju je primio prije nego što je izabran za zastupnika te da je novac bio namijenjen, među ostalim, financiranju privatnog osiguranja.

U utorak je otkrio da je protiv njega otvorena i druga istraga zbog navodno neprijavljenih pogodnosti koje mu je osigurao poduzetnik iz sektora kriptovaluta George Cottrell. Prema pisanju Sunday Timesa, Cottrell je tijekom godine prije Farageova ulaska u parlament financirao njegovo privatno osiguranje, osoblje, prijevoz i smještaj.

Farage i te optužbe odbacuje, tvrdeći da je poštovao sva pravila.

Kao jedan od razloga za ostavku naveo je i objavu fotografije kuće njegove kćeri u jednom britanskom nacionalnom listu, što je nazvao "kap koja je prelila čašu".

Njegov potez izazvao je brojne političke reakcije. Bivši zastupnik Reform UK-a Rupert Lowe optužio je Faragea da "ismijava demokratski proces" izazivanjem skupih dopunskih izbora.

Predstavnici Laburističke stranke tvrde da Farage pokušava skrenuti pozornost s ozbiljnih optužbi o financiranju njegove političke karijere.

Čelnica Konzervativne stranke Kemi Badenoch ocijenila je da Farage prvi put ne može podnijeti ozbiljniju javnu kontrolu.

'Vidjela sam čovjeka koji puca pod pritiskom. Nakon dugog razdoblja bez ozbiljnog propitivanja, sada se suočava s istragama i očito to teško podnosi ', rekla je.

Liberalni demokrati također su optužili Faragea da pokušava izbjeći odgovornost. No stručnjaci upozoravaju da njegova ostavka neće zaustaviti istrage.

Hansard Society, organizacija koja prati rad britanskog parlamenta, pojasnila je da povjerenik za standarde može nastaviti postupke i nakon prestanka zastupničkog mandata.

Ako ponovno osvoji mandat na dopunskim izborima, Farage bi se mogao vratiti u parlament, ali i dalje biti suočen s mogućim sankcijama zbog ishoda tih istraga.