Drama u srcu New Yorka: Popustili nosivi stupovi nebodera, odmah krenula evakuacija

Neboder u izgradnji na Manhattanu hitno je evakuiran u utorak ujutro nakon što su popustila dva nosiva stupa, a više katova počelo se deformirati. Zbog opasnosti od urušavanja evakuirane su i okolne zgrade, dok su ulice u središtu New Yorka zatvorene za promet.
Vatrogasna služba New Yorka (FDNY) dojavu je zaprimila nešto prije 8 sati po lokalnom vremenu, nakon što su građani prijavili padanje cigli s 38-katne zgrade u Ulici 42.
Dolaskom na teren vatrogasci su utvrdili da su se dva nosiva stupa deformirala na 21. i 22. katu te da je došlo do slijeganja više katova zgrade.
Iz predostrožnosti su evakuirani radnici na gradilištu, kao i osobe iz okolnih objekata, dok su prometnice u tom dijelu Manhattana zatvorene. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima.
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da je sigurnost građana apsolutni prioritet.
'Naš glavni prioritet u ovom trenutku sigurnost je ljudi koji žive i rade na ovom području', rekao je.
Zgrada se nalazi u blizini željezničkog kolodvora Grand Central, a nekoć je bila sjedište farmaceutske kompanije Pfizer. Trenutačno se preuređuje u stambeni neboder.