Drama u srcu New Yorka: Popustili nosivi stupovi nebodera, odmah krenula evakuacija

Neboder u izgradnji na Manhattanu hitno je evakuiran u utorak ujutro nakon što su popustila dva nosiva stupa, a više katova počelo se deformirati. Zbog opasnosti od urušavanja evakuirane su i okolne zgrade, dok su ulice u središtu New Yorka zatvorene za promet.

Vatrogasna služba New Yorka (FDNY) dojavu je zaprimila nešto prije 8 sati po lokalnom vremenu, nakon što su građani prijavili padanje cigli s 38-katne zgrade u Ulici 42.

Video shows two columns buckled inside a Midtown building under construction. Dozens were evacuated and multiple streets were closed at the height of rush hour. See the full story : https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/7eYIZtJNPI — PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026

Dolaskom na teren vatrogasci su utvrdili da su se dva nosiva stupa deformirala na 21. i 22. katu te da je došlo do slijeganja više katova zgrade.

Iz predostrožnosti su evakuirani radnici na gradilištu, kao i osobe iz okolnih objekata, dok su prometnice u tom dijelu Manhattana zatvorene. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima.

BREAKING out of NYC: a high-rise building in Manhattan had to be evacuated this morning as officials reported "structural issues."



We're now waiting on a presser with the city that's expected any moment.



Here's what we know, for @CNN : pic.twitter.com/ffD1lZItTK — Danny Freeman (@DannyEFreeman) July 7, 2026

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da je sigurnost građana apsolutni prioritet. 'Naš glavni prioritet u ovom trenutku sigurnost je ljudi koji žive i rade na ovom području', rekao je.

Some streets are closed and several buildings in Midtown were evacuated on Tuesday morning after construction workers noticed cracks inside a building under construction. More: https://t.co/oEehKE2hzy pic.twitter.com/vlkWddqxh7 — Eyewitness News (@ABC7NY) July 7, 2026