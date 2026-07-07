nema ozlijeđenih

Drama u srcu New Yorka: Popustili nosivi stupovi nebodera, odmah krenula evakuacija

M. Šu.

07.07.2026 u 18:00

Evakuacija u New Yorku
Evakuacija u New Yorku Izvor: Profimedia / Autor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia
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Neboder u izgradnji na Manhattanu hitno je evakuiran u utorak ujutro nakon što su popustila dva nosiva stupa, a više katova počelo se deformirati. Zbog opasnosti od urušavanja evakuirane su i okolne zgrade, dok su ulice u središtu New Yorka zatvorene za promet.

Vatrogasna služba New Yorka (FDNY) dojavu je zaprimila nešto prije 8 sati po lokalnom vremenu, nakon što su građani prijavili padanje cigli s 38-katne zgrade u Ulici 42.

Dolaskom na teren vatrogasci su utvrdili da su se dva nosiva stupa deformirala na 21. i 22. katu te da je došlo do slijeganja više katova zgrade.

Neboder na kojem su popustili nosivi stupovi
Neboder na kojem su popustili nosivi stupovi Izvor: Profimedia / Autor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Iz predostrožnosti su evakuirani radnici na gradilištu, kao i osobe iz okolnih objekata, dok su prometnice u tom dijelu Manhattana zatvorene. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima.

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da je sigurnost građana apsolutni prioritet.

'Naš glavni prioritet u ovom trenutku sigurnost je ljudi koji žive i rade na ovom području', rekao je.

Zgrada se nalazi u blizini željezničkog kolodvora Grand Central, a nekoć je bila sjedište farmaceutske kompanije Pfizer. Trenutačno se preuređuje u stambeni neboder.

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