Trump u telefonskom razgovoru pozvao Putina u Washington

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da dođe u Washington, rekao je glasnogovornik Kremlja u ponedjeljak

Tump je uputio poziv u telefonskom razgovoru s Putinom 20. ožujka, rekao je glasnogovornik Kremlja Juri Ušakov u ponedjeljak u Moskvi, prema ruskoj novinskoj agenciji Interfax.

Trump je kratko nakon razgovora rekao novinarima da su on i Putin razgovarali o sastanku 'u skoroj budućnosti' no nisu rekli gdje bi se on trebao održati.