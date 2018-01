Trump traži da Amerikanci plate 18 milijardi dolara za zid na granici

Predsjednik SAD-a Donald Trump je od Kongresa zatražio 18 milijardi dolara tijekom idućih deset godina za početne troškove i gradnju zida na granici Sjedinjenih Država i Meksika. Izgradnja zida jedno je od Trupovih ključnih predizbornih obećanja, a njegovo financiranje iznio je na popisu zahtjeva upućenom Kongresu, izvijestili su američki mediji u subotu.

Prijedlog za financiranje zida Trump veže s pokušajima očuvanja programa pomoći za gotovo 800.000 mladih koji su u SAD ilegalno dovedeni kao djeca, poznatom kao DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals - Postupak odgode deportacije za imigrante koji su u zemlju ušli kao djeca). Taj program štiti ilegalno useljenu djecu od deportacija i omogućava im školovanje ili dobivanje radne dozvole.

Oporbeni demokrati koji se protive zidu rekli su da su spremni pregovarati o njegovom financiranju ako će to dovesti do očuvanja programa DACA koji bi trebao biti ukinut u ožujku ukoliko ne dođe do dogovora.

'Zida će biti ili nećemo imati DACA-u', rekao je Trump u subotu u Camp Davidu nakon sastanka sa članovima njegove administracije. 'Svi želimo DACA-u ali želimo i snažnu sigurnost za našu zemlju', rekao je.

Trump je u predizbornoj kampanji obećao da će zid platiti Meksiko, što je ponovio i u subotu, no plan troškova upućen Kongresu ukazuje da će ga barem u početku plaćati porezni obveznici SAD-a.