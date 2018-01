Trump kaže da će reforma socijalne skrbi morati pričekati

Predsjednik SAD-a Donald Trump i čelnici republikanaca u Kongresu nakon razgovora u subotu najavili su da će ove godine ustrajati na reformi imigracijske politike i izdvajanjima za infrastrukturu no da će reforma sustav socijalne skrbi morati pričekati

Reforma socijalne skrbi, prioritet za Ryana i druge republikance, izgleda da je ispala s liste Trumpovih ciljeva za ovu godinu.

On je rekao da se to "razmatra" ali da je cilj postići dvostranački dogovor o reformi. Ako to nije moguće to bi moglo biti ostavljeno za kasnije razdoblje, rekao je.

Trump je također rekao da želi dogovor o reformi imigracijske politike no dvije su strane u tom pitanju vrlo udaljene. Demokrati ne žele financirati Trumpov zid na granici a republikanci žele da bilo kakav dogovor o djeci ilegalnih imigranata uključi jačanje sigurnosti granica.