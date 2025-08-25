Trump stavlja još jedan potpis: Kažnjavat će se oni koji oskvrnu američku zastavu

„Američka zastava je najsvetiji i najcjenjeniji simbol Sjedinjenih Američkih Država, a njezino oskvrnuće je jedinstveno i inherentno uvredljivo i provokativno. To je izjava prezira i neprijateljstva prema našoj naciji“, navodi se u informativnom listu.

Uredbom se nalaže državnom odvjetniku da "predano kazneno goni" ljude koji krše zakone o oskvrnuću zastave i pokrene postupak kako bi se razjasnio opseg prvog amandmana u vezi s tim pitanjem, dodaje se.