izvršna uredba

Trump stavlja još jedan potpis: Kažnjavat će se oni koji oskvrnu američku zastavu

I.Ba./Hina

25.08.2025 u 16:27

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump trebao bi u ponedjeljak potpisati izvršnu uredbu kojom se nalaže državnom odvjetniku da kazneno goni one koji oskvrnu američku zastavu, u što ulazi i spaljivanje iste, prema informativnom listu Bijele kuće

Američka zastava je najsvetiji i najcjenjeniji simbol Sjedinjenih Američkih Država, a njezino oskvrnuće je jedinstveno i inherentno uvredljivo i provokativno. To je izjava prezira i neprijateljstva prema našoj naciji“, navodi se u informativnom listu.

Uredbom se nalaže državnom odvjetniku da "predano kazneno goni" ljude koji krše zakone o oskvrnuću zastave i pokrene postupak kako bi se razjasnio opseg prvog amandmana u vezi s tim pitanjem, dodaje se.

vezane vijesti

Osim toga, državni odvjetnik trebat će slučajeve oskvrnuća zastave proslijediti državnim ili lokalnim vlastima.

Također se nalaže administraciji da zabrani i ukine vize, boravišne dozvole i postupke naturalizacije za one koji oskvrnu američku zastavu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u zagrebu

u zagrebu

Velika akcija Carine i policije na tržnici Utrina. U prtljažniku su vidjeli sumnjive crne vreće
teška tragedija

teška tragedija

Karlovački planinar koji je poginuo u Sloveniji bio je dragovoljac Domovinskog rata
PODRHTAVANJE TLA

PODRHTAVANJE TLA

Potres kod Siska: 'Kuća se sva stresla'

najpopularnije

Još vijesti