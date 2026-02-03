Trump se po prvi put sastao s kolumbijskim predsjednikom: Mogu li nadići razlike

Trump otvoreno poziva na američku dominaciju nad Latinskom Amerikom, pa je čak Monroeovu doktrinu, politiku američkog predsjednika iz 19. stoljeća koji je to područje proglasio sferom SAD-a, po sebi preimenovao u Donroeovu doktrinu.

Sastanak dvojice predsjednika održao se daleko od oka javnosti. Bijela kuća je objavila njihovu fotografiju iz Ovalnog ureda na kojoj se vidi i potpredsjednik J.D. Vance , te papir u rukama jednog od Petrovih suradnika na kojem piše ' KOLUMBIJA: Američki saveznik protiv narkoterorista '.

Petro je napustio Bijelu kuću nedugo nakon 13 sati po lokalnom vremenu, nakon što je u rezidenciji američkog predsjednika proveo oko dva sata.

Republikanski predsjednik proteklih je mjeseci imao posebno napet odnos s Petrom, bivšim anti-imperijalističkim gerilcem koji je za kolumbijskog predsjednika izabran 2022. godine.

Dvojica predsjednika kritizirala su se u listopadu kad je Trump Petra nazvao „ilegalnim narkočelnikom” iako za to nije dao nikakve dokaze. Američki predsjednik u siječnju je predložio vojno djelovanje protiv Kolumbije, nekad važne američke saveznice, optužujući njezino vodstvo da nije uspjela zaustaviti trgovinu drogom.

Petro je žestoki kritičar Trumpa. Djelovanje njegove vlade protiv navodnih plovila koja prevoze drogu u Karipskom moru proglasio je ratnim zločinima, a američku operaciju kojom je početkom godine otet venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro proglasio je „otmicom”.

Dvojica čelnika u siječnju su održala telefonski razgovor koji su obojica prozvala pozitivnim, što je bilo iznenađujuće poboljšanje odnosa koje je rezultiralo Petrovim dolaskom u Washington.

Trump je dan ranije rekao novinarima da se Petrov ton promijenio, sugerirajući da je postao popustljiviji nakon akcije protiv Madura.

"Imat ćemo dobar sastanak", najavio je Trump.

Ipak, ako ova dvojica čelnika imaju išta zajedničko, to su nepredvidivo ponašanje, dvosmislene izjave i brza promjena mišljenja, piše Reuters.

Ta novinska agencija piše da su kolumbijski dužnosnici na sastanku u utorak planirali održati detaljnu prezentaciju o svojim glavnim postignućima u borbi protiv trgovine drogom, uključujući podatke o zapljeni kokaina.

Pogoršanje odnosa dvojice predsjednika moglo bi imati duboke posljedice za regionalnu stabilnost, upozoravaju analitičari. Kolumbija je najveći svjetski proizvođač koke, glavnog sastojka kokaina, a u zemlji je prisutno nekoliko organizacija koje je SAD proglasio terorističkim.