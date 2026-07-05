Na sprovodu ajatolaha Hameneija zazvali smrt Trumpa: 'Njegovo ubojstvo naša je dužnost'

Govoreći nad tijelom bivšeg iranskog vrhovnog vođe, Alija Hameneija, Mohammad Rasouli je pozvao na ubojstvo Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahua dok je svjetina izvikivala 'smrt Americi' i 'smrt Izraelu'
Govoreći na sprovodu bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, jedan od govornika, Mohammad Rasouli pozvao je na ubojstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Govoreći prije molitve nad Hameneijevim tijelom poručio je: "Zašto ne bismo ubili onoga koji je ubio mog imama i mog vođu? Sramota je za nas ako ne ubijemo vašeg ubojicu".
'Zašto je on još uvijek živ?'
Tijekom svog obraćanja okupljenima, Rasouli je također pozvao prisutne da skandiraju "smrt Americi" i "smrt Izraelu" te je rekao da je "Trumpovo ubojstvo naša dužnost". Dočekao ga je pljesak nakon što je okupljenima postavio pitanje: "Zašto je najprezreniji čovjek na svijetu još uvijek živ?"
Tijekom cijele ceremonije, koja je prema izvješćima bila znatno veća od jučerašnje, mogli su se vidjeti plakati i transparenti koji pozivaju na ubojstvo Trumpa, ali i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Mnogi su uzvanici nosili crvene zastave, koje su u Iranu simbol osvete. Sve se odvija u jeku pregovora o okončanju rata, piše Euronews.
Trump prati sprovod
Trump je još u siječnju upozorio da je dao "vrlo čvrste upute" vojsci da Iran "izbriše s lica ove Zemlje" ako ga ikad pokušaju ubiti. U svom govoru na Mount Rushmoreu, povodom 250. obljetnice stjecanja američke neovisnosti, istaknuo je da je SAD "smirio Iran" te da službeni Teheran "umire od želje da se nagodi".
"Toliko se žele nagoditi. Dali smo im tjedan dana slobodno za sprovod jer smo ljubazni", dodao je.
Za druge je medije potvrdio da prati Hameneijev sprovod. "Svi su tamo. Jedan udarac i možemo ih sve eliminirati, ali to nećemo učiniti jer onda ne bismo imali s kim pregovarati", rekao je Trump.