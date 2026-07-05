Pentagon je upravo dobio konkurenciju: Oktagon je veličine Lisabona, evo gdje se nalazi

Egipat je u nedjelju svečano otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga, za koje se smatra da je najveće na svijetu, a otvorenju je - u rijetkom javnom pojavljivanju u vojnoj odori - nazočio predsjednik Abdel Fattah al-Sisi

Oktagon, kako se kompleks zove, sastoji se od osam zgrada, od kojih svaka ima tlocrt u obliku osmerokuta te se proteže na oko 90 četvornih kilometara, što je veličina portugalske metropole Lisabona. Kompleks je veličinom daleko nadmašio Pentagon, sjedište američkog ministarstva obrane, kao najveću zgradu ministarstva obrane na svijetu.

BREAKING:



Egypt inaugurates its new Strategic Command Headquarters “The Octagon” in the new capital city “The New Capital” east of Cairo.



Larger than the Pentagon, it will serves as Egypt’s central military and national security command hub.



The people working there will… — Visegrád 24 (@visegrad24) July 4, 2026

Al-Sisi, koji se pojavio u javnosti noseći vojnu uniformu prvi put u više od deset godina, opisao je kompleks na otvaranju kao "dokaz volje nacije koja zna da ništa nije nemoguće." Na putu prema otvaranju masivnog kompleksa, egipatskog čelnika popratili su borbeni helikopteri.