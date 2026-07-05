svečano otvorenje

Pentagon je upravo dobio konkurenciju: Oktagon je veličine Lisabona, evo gdje se nalazi

M.Da./Hina

05.07.2026 u 22:18

Egipatska vojska i Abdel Fatah Al-Sisi
Egipatska vojska i Abdel Fatah Al-Sisi Izvor: Profimedia / Autor: Egyptian President Office/APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Egipat je u nedjelju svečano otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga, za koje se smatra da je najveće na svijetu, a otvorenju je - u rijetkom javnom pojavljivanju u vojnoj odori - nazočio predsjednik Abdel Fattah al-Sisi

Oktagon, kako se kompleks zove, sastoji se od osam zgrada, od kojih svaka ima tlocrt u obliku osmerokuta te se proteže na oko 90 četvornih kilometara, što je veličina portugalske metropole Lisabona.

Kompleks je veličinom daleko nadmašio Pentagon, sjedište američkog ministarstva obrane, kao najveću zgradu ministarstva obrane na svijetu.

Al-Sisi, koji se pojavio u javnosti noseći vojnu uniformu prvi put u više od deset godina, opisao je kompleks na otvaranju kao "dokaz volje nacije koja zna da ništa nije nemoguće." Na putu prema otvaranju masivnog kompleksa, egipatskog čelnika popratili su borbeni helikopteri.

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Megalomanski projekti i dugovi

Kompleks se nalazi istočno od Kaira, u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji. Procjenjuje se da je trošak izgradnje bio 50 milijardi eura, čime je ovo postao jedan od najskupljih projekata otkad je al-Sisi preuzeo vlast.

Egipat se nalazi u jednoj od najgorih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća te mu inozemni dug trenutačno iznosi 143 milijarde eura.

Mnogi Egipćani krive Sisija i njegove mega projekte za krizu. Al-Sisi je preuzeo vlast u sjevernoafričkoj zemlji 2013. godine u vojnom puču. Egipat godinama osjeća posljedice ratova u susjednoj Gazi i Sudanu, kao i tekućem sukobu u Libiji. Sigurnosna situacija u Egiptu prilično je stabilna od nemira proizišlih revolucijom 2011. godine.

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