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Trump i Putin razgovarali sat i pol telefonom

L. F./Hina

05.07.2026 u 06:09

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
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Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u subotu telefonom sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom u povodu 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, priopćio je Kremlj, pojašnjavajući da su dvojica čelnika razgovarala o situaciji u Ukrajini uoči samita NATO-a u Ankari

"Predsjednici su se prirodno dotaknuli pitanja rješenja sukoba u Ukrajini, uzimajući posebno u obzir predstojeće sudjelovanje Donalda Trumpa na samitu NATO-a u Turskoj, 7. i 8. srpnja", izjavio je diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, a prenijela novinska agencija Ria Novosti.

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"Američki je predsjednik još jednom potvrdio svoju spremnost da radi na brzom okončanju borbi i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize", rekao je Ušakov.

Dodao je da Rusija teži "političko-diplomatskom rješenju sukoba".

Ušakov je kazao da su se Trump i Putin u sat i 25 minuta dugom razgovoru dotaknuli i drugih međunarodnih tema, poput situacije oko Irana i na Bliskom istoku.

Ranije u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij također je objavio da je telefonski razgovarao s Donaldom Trumpom.

"Predsjednik Trump i ja razgovarali smo o trenutačnoj situaciji na prvoj crti bojišnice i o našim diplomatskim naporima. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna", naveo je Zelenskij na društvenim mrežama.

"Dogovorili smo se da ćemo ove razgovore nastaviti na samitu NATO-a u Ankari", dodao je.

Šefovi država i izaslanstva iz 32 zemlje, uključujući Donalda Trumpa, očekuju se u Ankari od utorka. 

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