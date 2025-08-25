neuravnoteženo izvještavanje

Trump predložio ukidanje licence televizijama ABC i NBC jer su 'pristrane'

I.Ba./Hina

25.08.2025 u 17:47

NBC, New York
NBC, New York Izvor: EPA / Autor: JUSTIN LANE
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je regulatore da oduzmu licencu televizijskim kućama ABC i NBC zbog njihova navodno neuravnoteženog izvještavanja

Na svojoj platformi Truth Social kasno u nedjelju Trump je napisao da unatoč njegovoj velikoj popularnosti, kanali šire "97% LOŠIH PRIČA" o njemu i nepravedno izvještavaju o republikancima.

Predsjednik je ustvrdio da mnogi ljudi vjeruju da bi Savezna komisija za komunikacije (FCC), državni regulator za telekomunikacije, trebala oduzeti licence kanalima.

"Totalno bih bio za to jer su toliko pristrani i ne pišu istinu, stvarna prijetnja našoj demokraciji!!!", nastavio je Trump.

Također je predložio da televizijske kuće, za koje kaže da emitiraju "LAŽNE VIJESTI", plaćaju milijune dolara naknada godišnje za licencu za "privilegiju korištenja najvrednijeg etera u povijesti!!!"

vezane vijesti

Predsjednika FCC-a Brendana Carra, republikanca, Trump je imenovao ubrzo nakon pobjede na izborima u studenom.

Predsjednik optužuje informativne kanale mreža ABC i NBC, kao i CBS i CNN, da su glasnogovornici demokrata i da kleveću njegovu konzervativnu politiku.

Također vodi kampanju protiv raznih medija čije je izvještavanje u suprotnosti s njegovim stavovima.

Nedavno je Wall Street Journalu zabranjeno putovanje vladinim avionom nakon izvješća o Trumpovu kontaktu s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Associated Pressu također još uvijek nije dopušteno letjeti Air Force Oneom nakon što je ta američka novinska agencija odbila usvojiti Trumpovo novo ime za Meksički zaljev, "Američki zaljev".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u zagrebu

u zagrebu

Velika akcija Carine i policije na tržnici Utrina. U prtljažniku su vidjeli sumnjive crne vreće
teška tragedija

teška tragedija

Karlovački planinar koji je poginuo u Sloveniji bio je dragovoljac Domovinskog rata
PODRHTAVANJE TLA

PODRHTAVANJE TLA

Potres kod Siska: 'Kuća se sva stresla'

najpopularnije

Još vijesti