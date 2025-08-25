Trump predložio ukidanje licence televizijama ABC i NBC jer su 'pristrane'

Na svojoj platformi Truth Social kasno u nedjelju Trump je napisao da unatoč njegovoj velikoj popularnosti, kanali šire "97% LOŠIH PRIČA" o njemu i nepravedno izvještavaju o republikancima.

Predsjednik je ustvrdio da mnogi ljudi vjeruju da bi Savezna komisija za komunikacije (FCC), državni regulator za telekomunikacije, trebala oduzeti licence kanalima.

"Totalno bih bio za to jer su toliko pristrani i ne pišu istinu, stvarna prijetnja našoj demokraciji!!!", nastavio je Trump.

Također je predložio da televizijske kuće, za koje kaže da emitiraju "LAŽNE VIJESTI", plaćaju milijune dolara naknada godišnje za licencu za "privilegiju korištenja najvrednijeg etera u povijesti!!!"