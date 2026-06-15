Lavrov žestoko napao Njemačku: Berlin slijedi Goebbelsa

Također je optužio njemačko vodstvo da relativizira nacističke zločine te ustvrdio da retorika njemačkih dužnosnika pokazuje kako Moskva prema Berlinu treba zauzeti čvršći stav.

Ruski šef diplomacije ustvrdio je da je njemački minista r 'dobar učenik Goebbelsa' , aludirajući na nacističkog ministra propagande Josepha Goebbelsa .

Njegove izjave prenijela je ruska državna agencija TASS . Lavrov je posebno kritizirao njemačkog ministra vanjskih poslova Johanna Wadephula zbog ponavljanja optužbi na račun Rusije vezanih uz događaje u Buči .

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Oštre kritike na račun Europe

Lavrov je ponovio dugogodišnje ruske optužbe na račun Europe, ustvrdivši da je europski kontinent kroz povijest bio izvor velikih sukoba.

Prema njegovim riječima, europske zemlje i danas vode politiku usmjerenu protiv Rusije, a predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen ponovno je kritizirao zbog njezine potpore Ukrajini.

Ruski ministar ustvrdio je da europske vrijednosti, prema njegovu viđenju, uključuju ograničavanje prava ruskog i rusofonog stanovništva u područjima poput obrazovanja, medija i kulture.

Moskva polaže nade u Washington

Govoreći o ulozi SAD-a u rješavanju sukoba u Ukrajini, Lavrov je izjavio da je američki predsjednik Donald Trump tijekom nedavnog razgovora s Vladimirom Putinom izrazio spremnost pomoći u pronalasku dugoročnog rješenja krize.

Prema njegovim riječima, provedba dogovora postignutih prošle godine na sastanku u Anchorageu na Aljasci mogla bi predstavljati prvi korak prema okončanju rata.

Lavrov je pritom izrazio nadu da Washington neće prepustiti europskim državama vodeću ulogu u pregovorima o Ukrajini, tvrdeći da europski planovi nisu realistični.

'Zelenski se osjeća nedodirljivo'

Ruski ministar osvrnuo se i na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, za kojeg je ustvrdio da se osjeća potpuno zaštićenim od posljedica svojih postupaka.

'Čini mi se da se sada osjeća potpuno imunim na kaznu i želi pokazati koliko je čvrst', rekao je Lavrov.

Dodao je i da je, prema njegovu mišljenju, ishod sukoba sve više određen situacijom na bojišnici, pri čemu je pohvalio ruske vojne snage.

Optimizam oko Bliskog istoka

Lavrov se dotaknuo i situacije na Bliskom istoku, izrazivši nadu da će sporazum između Irana i SAD-a biti realiziran.

Kazao je kako Moskva očekuje da će dogovori između Washingtona i Teherana biti provedeni te da bi do potpisivanja sporazuma moglo doći već ovoga tjedna.