Trump pohvalio kinesku ideju doživotnog predsjedničkog mandata

Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je svojeg kineskog kolegu Xija Jinpinga što je u namjeri da učvrsti svoju moć u zemlji potaknuo prijedlog ukidanja ograničenja broja predsjedničkih mandata, u govoru republikanskim donatorima u Floridi u subotu. "Sada je doživotni predsjednik. Doživotni predsjednik. I sjajan je", rekao je Trump prema mreži CNN, koja je dobila snimku Trumpova govora iza zatvorenih vrata na njegovu posjedu Mar-a-Lagu.

"I, vidite, on je to mogao učiniti. Mislim da je to sjajno. Možda bismo i mi to mogli pokušati jednog dana", nastavio je Trump izazvavši oduševljenje i pljesak publike.

Vladajuća kineska Komunistička partija prošli mjesec je predložila uklanjanje ograničenje na dva mandata za predsjedničku dužnost, a taj će prijedlog gotovo sigurno svekineski narodni kongres prihvatiti na godišnjoj sjednici koja počinje 5. ožujka. Trump je široko kritiziran jer tada nije osudio tu autoritarnu mjeru.