Trump obećavao jeftiniji život, a rat s Iranom Amerikance bi mogao skupo stajati

Amerikanci koji danas izlaze na izbore osjećaju i financijske posljedice rata SAD-a s Iranom, a to će sigurno nekima biti presudno prilikom odabira kandidata
Sukob je poskupio gorivo, zaduživanje i putovanja, a prosječno američko kućanstvo do 28. listopada stajao je oko 2147 dolara, prema novoj procjeni analitičke kuće Moody’s Analytics koju prenosi CNN.
To je više od prethodne procjene Moody’sa, prema kojoj je trošak iznosio oko 2000 dolara. Podaci pokazuju koliko je rat otežao ostvarenje jednog od glavnih obećanja Donalda Trumpa iz predsjedničke kampanje 2024. godine – snižavanja visokih troškova života.
Najveći dio dodatnog troška odnosi se na energente. Moody’s procjenjuje da je rat svakom kućanstvu povećao izdatke za energiju za 1227 dolara, ponajprije zbog poskupljenja benzina, dizela, avionskog goriva i loživa ulja. Sukob je, naime, destabilizirao globalno energetsko tržište.
Drugi najveći udarac odnosi se na troškove zaduživanja, koji su porasli za procijenjenih 559 dolara po kućanstvu. Zbog ubrzanja inflacije američka središnja banka Federal Reserve u rujnu je prvi put u tri godine podigla kamatne stope, što je poskupjelo otplatu dugova po kreditnim karticama i druge oblike zaduživanja, uključujući kredite osigurane vrijednošću nekretnine.
Preostalih 361 dolar po kućanstvu odnosi se na dodatne vojne troškove povezane s ratom.
Trump je poskupljenje benzina i dizela opisao kao malu cijenu koju treba platiti kako bi se spriječilo da Iran dođe do nuklearnog oružja.
Izbori bi mogli pokazati slažu li se Amerikanci s njim.
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Amerikanci danas izlaze na međuizbore koji se smatraju svojevrsnim referendumom o prve dvije godine drugog mandata Donalda Trumpa. Rezultati će odrediti hoće li republikanci zadržati kontrolu nad Kongresom ili će demokrati dobiti mogućnost ograničavanja Trumpove politike tijekom preostale dvije godine mandata.
Prvi rezultati očekuju se oko ponoći po hrvatskom vremenu, a najvažnije razdoblje bit će između 1 i 6 sati ujutro u srijedu, kada će pristizati rezultati ključnih utrka za Zastupnički dom i Senat.
Posljednja birališta zatvaraju se oko 7 sati ujutro po hrvatskom vremenu. Iako bi već tada mogao biti jasniji odnos snaga u Kongresu, konačni rezultati najneizvjesnijih utrka mogli bi se čekati danima.
Neizvjesnu izbornu noć pratite uživo na tportalu.