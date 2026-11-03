Trump obećavao jeftiniji život, a rat s Iranom Amerikance bi mogao skupo stajati

To je više od prethodne procjene Moody’sa, prema kojoj je trošak iznosio oko 2000 dolara. Podaci pokazuju koliko je rat otežao ostvarenje jednog od glavnih obećanja Donalda Trumpa iz predsjedničke kampanje 2024. godine – snižavanja visokih troškova života.

Sukob je poskupio gorivo, zaduživanje i putovanja, a prosječno američko kućanstvo do 28. listopada stajao je oko 2147 dolara, prema novoj procjeni analitičke kuće Moody’s Analytics koju prenosi CNN .

Najveći dio dodatnog troška odnosi se na energente. Moody’s procjenjuje da je rat svakom kućanstvu povećao izdatke za energiju za 1227 dolara, ponajprije zbog poskupljenja benzina, dizela, avionskog goriva i loživa ulja. Sukob je, naime, destabilizirao globalno energetsko tržište.

Drugi najveći udarac odnosi se na troškove zaduživanja, koji su porasli za procijenjenih 559 dolara po kućanstvu. Zbog ubrzanja inflacije američka središnja banka Federal Reserve u rujnu je prvi put u tri godine podigla kamatne stope, što je poskupjelo otplatu dugova po kreditnim karticama i druge oblike zaduživanja, uključujući kredite osigurane vrijednošću nekretnine.

Preostalih 361 dolar po kućanstvu odnosi se na dodatne vojne troškove povezane s ratom.

Trump je poskupljenje benzina i dizela opisao kao malu cijenu koju treba platiti kako bi se spriječilo da Iran dođe do nuklearnog oružja.

Izbori bi mogli pokazati slažu li se Amerikanci s njim.