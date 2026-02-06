Trump opet šokira: Objavio pa obrisao video u kojem su bivši predsjednik i prva dama prikazani kao majmuni

Objava je brzo izazvala kritike istaknutih političkih osoba, uključujući republikanskog senatora Tima Scotta, Trumpovog saveznika koji je crnac.

Trump je u četvrtak podijelio video od jedne minute u kojem je ponovio tvrdnju da je njegov poraz na izborima 2020. bio rezultat prijevare . U video je umetnut isječak na kojemu su prikazani primati s glavama bračnog para Obame kako plešu, očito generiran umjetnom inteligencijom. Kako piše BBC, video je kasnije izbrisan.

'Molim se da je lažno jer je to najrasističkije što sam vidio iz ove Bijele kuće', objavio je Scott na X-u. 'Predsjednik bi to trebao ukloniti', dodao je.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da je objava izazvala 'lažno ogorčenje', dodajući da je 'ovo iz internetskog meme videa koji predsjednika Trumpa prikazuje kao Kralja džungle, a demokrate kao likove iz Kralja lavova'. Trumpov isječak uključivao je pjesmu iz tog mjuzikla.

Glasnogovornik Baracka i Michelle Obame odbio je to komentirati.

Bijeli supremacisti stoljećima su ljude afričkog podrijetla prikazivali kao majmune u sklopu kampanja za dehumanizaciju i dominaciju nad crnačkim stanovništvom.

'Neka Trumpa i njegove rasističke pristaše proganja to što će budući Amerikanci prigrliti Obame kao voljene figure, a njega proučavati kao mrlju na našoj povijesti', objavio je na X-u Ben Rhodes, bivši Obamin pomoćnik.

Trump ima povijest dijeljenja rasističke retorike i dugo je promovirao lažnu teoriju urote da Barack Obama nije rođen u Sjedinjenim Državama.

U prosincu je Trump Somalce opisao 'smećem' koje treba izbaciti iz zemlje. Prošle godine je kritiziran jer je vođu demokrata u Zastupničkom domu Hakeema Jeffriesa, koji je crnac, prikazao sa zakrivljenim brkovima i sombrerom.