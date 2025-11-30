Švicarci odbacili ideju da se uvede civilna služba za sve

Prema procjenama sastavljenim po zatvaranju birališta u 12.00 sati velika većina švicarskih birača rekla je "ne" toj inicijativi sa 79 posto glasova.

Vlada i parlament svoje su sugrađane pozvali da odbace prijedlog.

Zagovornici inicijative za civilnu službu pozivali su na ostvarenje "istinske jednakosti" smatrajući sadašnji sustav diskriminirajućim za žene jer im onemogućava iskustva koja stječu kroz vojnu i druge civilne službe.