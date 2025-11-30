Švicarci odbacili ideju da se uvede civilna služba za sve

Švicarci su u nedjelju uvjerljivo odbacili obveznu civilnu službu za sve, bez obzira na spol, pokazale su izlazne ankete nakon referenduma.
Prema procjenama sastavljenim po zatvaranju birališta u 12.00 sati velika većina švicarskih birača rekla je "ne" toj inicijativi sa 79 posto glasova.
Vlada i parlament svoje su sugrađane pozvali da odbace prijedlog.
Zagovornici inicijative za civilnu službu pozivali su na ostvarenje "istinske jednakosti" smatrajući sadašnji sustav diskriminirajućim za žene jer im onemogućava iskustva koja stječu kroz vojnu i druge civilne službe.
Protivnici su odbacili ideju smatrajući da Švicarke već posvećuju 60% svog vremena neplaćenim zadacima, za razliku od muškaraca, te bi prihvaćanje inicijative dodatno pogoršalo neravnotežu.
U sklopu švicarskog sustava izravne demokracije dovoljno je 100.000 potpisa da se gotovo svako pitanje stavi na narodno glasanje.
Švicarski građani stoga se redovito konzultiraju o širokom rasponu pitanja na saveznoj, kantonalnoj i općinskoj razini.