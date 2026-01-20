Bivši Trumpov savjetnik progovorio što stoji iza njegove taktike na Grenlandu

Donald Trump ne može prisiliti Grenland da promijeni vlasništvo, izjavio je za BBC bivši visoki savjetnik američkog predsjednika

Gary Cohn, potpredsjednik IBM-a i čovjek koji je Trumpu bio glavni ekonomski savjetnik tijekom njegova prvog mandata, poručio je da će „Grenland ostati Grenland“, povezujući pritom američki interes za taj teritorij s potrebom za pristupom ključnim mineralima, prenosi BBC. Cohn je jedan od vodećih američkih tehnoloških čelnika te jedan od lidera u globalnoj utrci za razvoj umjetne inteligencije i kvantnog računarstva. U administraciji Donalda Trumpa obnašao je dužnost direktora Nacionalnog ekonomskog vijeća Bijele kuće. Naglašavajući koliko poslovni i politički lideri ozbiljno shvaćaju aktualnu krizu, Cohn je upozorio da bi „invazija na neovisnu zemlju koja je dio NATO-a“ bila „pretjerana“. Istodobno je sugerirao da bi nedavne predsjednikove izjave o Grenlandu mogle biti dio šire pregovaračke taktike.

Konsenzus među demokratima „Upravo sam se vratio sa sastanka delegacije američkog Kongresa i čini mi se da postoji prilično snažan konsenzus, i među republikancima i među demokratima, da će Grenland ostati Grenland“, rekao je Cohn. Prema njegovim riječima, Grenland bi bio otvoren za povećanje američke vojne prisutnosti na otoku, osobito u kontekstu činjenice da Sjeverni Atlantik i Arktički ocean „postaju sve veća vojna prijetnja“. Sjedinjene Države mogle bi, dodao je, pregovarati i o sporazumu o „otkupu golemih, ali uglavnom neiskorištenih zaliha rijetkih zemnih minerala na Grenlandu". „Ali, znate, invazija na zemlju koja ne želi biti napadnuta i koja je dio militarističkog saveza poput NATO-a, u ovom trenutku mi se čini pomalo pretjeranom“, rekao je.

Trump je već uspješno koristio ovu taktiku Cohn smatra da predsjednik možda namjerno pojačava svoje zahtjeve kako bi ojačao pregovaračku poziciju, a to je taktika koju je, kako kaže, Trump već uspješno koristio. „Morate Trumpu priznati uspjehe koje je postigao. Mnogo je puta svjesno pretjerivao kako bi u kompromisnoj situaciji dobio ono što želi“, rekao je. „Pretjerao bi u javnom nastupu da bi na kraju dobio ono što mu je stvarno važno. Možda je to u ovom slučaju veća vojna prisutnost i otkup resursa.“ Početak ovogodišnjeg Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu zasjenio je Trumpov sve agresivniji stav prema arktičkom teritoriju. Mnogi politički i poslovni čelnici izrazili su zabrinutost zbog mogućih geopolitičkih i gospodarskih posljedica, a Trump bi se trebao obratiti sudionicima skupa u srijedu. Iako je Cohn otvoreno rekao da ima rezerve prema nekim predsjednikovim potezima, naglasio je da američka administracija ima „različite motive“ za svoje djelovanje.

