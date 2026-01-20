Počinje Svjetski gospodarski forum: Sve u sjeni Trumpa i Grenlanda

Službeni program Svjetskoga gospodarskog foruma (WEF) počinje u Davosu u utorak.
Na dan otvorenja govorit će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron i kineski potpredsjednik He Lifeng.
Osim toga predviđeni su događaji s američkim ministrom financija Scottom Bessentom i glavnim izvršnim direktorom Microsofta Satyom Nadellom.
Godišnji sastanak zasjenila je izražena želja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland.
Američki predsjednik u srijedu u Švicarskoj
Očekuje se da će Trump u Davosu biti u srijedu, a također bi trebao održati govor.
Oko 3000 sudionika okuplja se u švicarskom alpskom gradu kako bi do četvrtka raspravljali o globalnom gospodarstvu, trgovini i umjetnoj inteligenciji (AI) pod motom "Duh dijaloga"..
Među njima su mnogobrojni visoki političari, poput njemačkog kancelara Friedricha Merza, te stotine korporativnih čelnika.