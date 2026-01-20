Počinje Svjetski gospodarski forum: Sve u sjeni Trumpa i Grenlanda

Na dan otvorenja govorit će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen , francuski predsjednik Emmanuel Macron i kineski potpredsjednik He Lifeng .

Godišnji sastanak zasjenila je izražena želja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland .

Osim toga predviđeni su događaji s američkim ministrom financija Scottom Bessentom i glavnim izvršnim direktorom Microsofta Satyom Nadellom .

NEMA STRUJE NI GRIJANJA

Američki predsjednik u srijedu u Švicarskoj

Očekuje se da će Trump u Davosu biti u srijedu, a također bi trebao održati govor.

Oko 3000 sudionika okuplja se u švicarskom alpskom gradu kako bi do četvrtka raspravljali o globalnom gospodarstvu, trgovini i umjetnoj inteligenciji (AI) pod motom "Duh dijaloga"..

Među njima su mnogobrojni visoki političari, poput njemačkog kancelara Friedricha Merza, te stotine korporativnih čelnika.