u švicarskom davosu

Počinje Svjetski gospodarski forum: Sve u sjeni Trumpa i Grenlanda

I.K./Hina

20.01.2026 u 08:14

U Zürichu su u ponedjeljak bili prosvjedi protiv Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu: Osvrnuli su se i na Trumpa
U Zürichu su u ponedjeljak bili prosvjedi protiv Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu: Osvrnuli su se i na Trumpa Izvor: EPA / Autor: MICHAEL BUHOLZER
Službeni program Svjetskoga gospodarskog foruma (WEF) počinje u Davosu u utorak.

Na dan otvorenja govorit će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron i kineski potpredsjednik He Lifeng.

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Osim toga predviđeni su događaji s američkim ministrom financija Scottom Bessentom i glavnim izvršnim direktorom Microsofta Satyom Nadellom.

Godišnji sastanak zasjenila je izražena želja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland.

Američki predsjednik u srijedu u Švicarskoj

Očekuje se da će Trump u Davosu biti u srijedu, a također bi trebao održati govor.

Oko 3000 sudionika okuplja se u švicarskom alpskom gradu kako bi do četvrtka raspravljali o globalnom gospodarstvu, trgovini i umjetnoj inteligenciji (AI) pod motom "Duh dijaloga"..

Među njima su mnogobrojni visoki političari, poput njemačkog kancelara Friedricha Merza, te stotine korporativnih čelnika.

