Trump obećao, no realnost je drugačija: Ubrzala inflacija u SAD-u

Potrošačke cijene u SAD-u poskočile su u travnju za 3,8 posto na godišnjoj razini, najsnažnije od svibnja 2023. godine, pokazali su u utorak podaci statističkog ureda američkog ministarstva rada. U ožujku godišnja stopa inflacije iznosila je 3,3 posto.

Motor ubrzanja na godišnjoj razini ponovno su bile cijene energije, koje su u travnju poskočile za 17,9 posto u odnosu na isti lanjski mjesec. Benzin je prošli mjesec poskupio za 28,4 posto na godišnjoj razini, pokazali su podaci ministarstva.

Porasle su i cijene hrane, za 2,9 posto na godišnjoj razini, osjetno brže nego u ožujku, kad su uvećane za 1,9 posto.

Kad se isključe hrana i energija, potrošačke cijene porasle su u travnju za 2,8 posto, pokazali su podaci ministarstva, nešto snažnije nego u ožujku, kad je temeljna inflacija iznosila 2,6 posto. Na mjesečnoj razini inflacija u SAD-u u travnju je usporila, priopćilo je ministarstvo. Prošli mjesec potrošačke cijene uvećane su za 0,6 posto u odnosu na ožujak, kad su bile poskočile za 0,9 posto, odražavajući snažno poskupljenje energenata.

Stabilizacija nakon najsnažnijeg mjesečnog rasta od lipnja 2022. bila je uglavnom tehničke prirode, napominje Reuters. Cijene nafte premašile su u ožujku 100 dolara po barelu nakon što su Izrael i SAD napali i Iran, a zatim su blago pale nakon najavljenog primirja u travnju, zadržavši se ipak na visokim razinama.

Tako su cijene energije u travnju uvećane za 3,5 posto na mjesečnoj razini, dok su u ožujku bile poskočile za čak 10,9 posto. Benzin je prošli mjesec poskupio za 5,4 posto u odnosu na ožujak, kad su mu cijene bile poskočile za 21,2 posto, pokazali su podaci ministarstva.

Prema mjesečnoj usporedbi cijene hrane u travnju su porasle za 0,7 posto, nakon pada od 0,2 posto u ožujku.

Kad se isključe hrana i energija, potrošačke cijene uvećane su prošli mjesec za 0,4 posto na mjesečnoj razini. Na brojku je djelomično utjecala i jednokratna prilagodba mjerenja stanarina nakon što je prošlogodišnja blokada američkih saveznih javnih službi onemogućila prikupljanje podataka u listopadu, napominje Reuters. Temeljna inflacija u ožujku je uvećana za 0,2 posto.

Uzastopni mjeseci snažnog rasta potrošačkih cijena mogli bi povećati politički rizik za predsjednika Donalda Trumpa i republikansku stranku uoči izbora za Kongres u studenom, napominje Reuters. Trump je drugi mandat u Bijeloj kući osvojio velikim dijelom zahvaljujući obećanju da će smanjiti inflaciju, no Amerikancima se više ne sviđa njegova gospodarska politika i mnogi ga okrivljuju za visoke cijene goriva.

Rat je potaknuo skok cijena nafte, što se odmah odrazilo i na cijene benzina, dizela i kerozina, podsjeća Reuters, uz napomenu da ekonomisti smatraju da će se sekundarni učinci osjetiti još mjesecima.

Financijska tržišta očekuju da američka središnja banka neće mijenjati kamatne stope do 2027. godine. Fed stabilni rast potrošačkih cijena definira stopom inflacije od dva posto i prošli je mjesec zadržao ključnu prekonoćnu kamatnu stopu u rasponu od 3,50 do 3,75 posto, podsjeća Reuters. Većina ekonomista smatra da je utjecaj visokih američkih carina na cijene vjerojatno završio. Američki Vrhovni sud ukinuo je Trumpove namete u veljači, snizivši efektivnu carinsku stopu.