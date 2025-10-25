Trump šalje udarne nosače aviona i nekoliko nekoliko razarača na Karibe: Maduro rasporedio tisuće raketa

Predsjednik SAD-a Donald Trump naredio je slanje udarne skupine nosača zrakoplova u karipsku regiju, a to je potez koji označava značajnu eskalaciju pomorske prisutnosti SAD-a u blizini Venezuele. Operacija se događa dok američke snage napadaju brodove koje optužuju za krijumčarenje droge i dodatno pritiskaju režim Nicolása Madura. Ova Trumpova odluka predstavlja velik porast vojne prisutnosti u regiji

Raspoređivanje nosača zrakoplova rijetko je nevažna odluka za Bijelu kuću; obično označava pripremu za razmjerom veće vojne operacije. U ovom slučaju, u regiju stiže USS Gerald R. Ford, najnoviji i tehnološki najnapredniji nosač američke mornarice, i to u pratnji nekoliko razarača i jedne podmornice, čime se dodatno pojačava već veliko američko pomorsko prisustvo u svijetu, piše POLITICO. Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell najavio je raspoređivanje na platformi X, poručivši da će ono „ojačati sposobnost SAD-a da otkriva, prati i ometa nezakonite aktere i aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost i prosperitet domovine Sjedinjenih Država i našu sigurnost na zapadnoj hemisferi.“

In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025

Američki bombarderi patroliraju kraj obala Venezuele Uz nosač, u regiji se dodatno nalazi oko 10.000 američkih vojnika i desetak borbenih zrakoplova F-35, raspoređenih tijekom posljednjih tjedana. Bombarderi B-52 i B-1B Lancer posljednjih su dana patrolirali blizu obala Venezuele, a američki zrakoplovi i dronovi sudjelovali su u akcijama u kojima je, prema Pentagonu, uništeno sedam plovila za koja se tvrdi da su prevozila drogu.

U tim operacijama, koje su se u četvrtak proširile i na Tihi ocean osmom serijom napada, prema tvrdnjama Pentagona ubijeni su deseci ljudi koje je američka administracija označila kao „narkoteroriste“. Administracija poručuje da su akcije zakonite, no javno nije iznijela detaljno pravno obrazloženje za upotrebu vojne sile protiv osoba koje nisu formalno bili u statusu borbenih protivnika. U četvrtak je Trump izjavio da vjerojatno neće tražiti odobrenje Kongresa za provedbu napada. „Ne mislim da ćemo nužno tražiti objavu rata“, rekao je. „Samo ćemo ubijati ljude koji unose drogu u našu zemlju... Bit će, kao, mrtvi.“