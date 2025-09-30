Maduro se priprema na napad SAD-a: Potpisao uredbu koje mu daju dodatne ovlasti

Mjera predstavlja najnoviju eskalaciju napetosti između dviju zemalja, a Maduro javno tvrdi da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira njegovo svrgavanje.

Uredba bi omogućila Maduru mobilizaciju oružanih snaga diljem zemlje i dala bi vojsci ovlasti nad javnim službama i naftnom industrijom.

SAD rasporedio flotu u Karibima

SAD je rasporedio flotu ratnih brodova u Karibima, za što Washington tvrdi da je namijenjena borbi protiv trgovine drogom preko te regije. Posljednjih tjedana SAD je također napao nekoliko brodova za koje tvrdi da su prevozili droge iz Venezuele, ubivši posade brodova. Stručnjaci su doveli u pitanje zakonitost tih napada.

Maduro je privatno pokušao postići mir s Trumpom, poslavši pismo svom kolegi ranije ovog mjeseca nudeći sudjelovanje u izravnim razgovorima. Odbacio je američke tvrdnje da je Venezuela igrala značajnu ulogu u trgovini drogom i rekao Trumpu da želi da odnos između dviju zemalja bude "povijesni i miran".

Unatoč tome, američki vojni dužnosnici izrađuju planove za napad na navodne mete povezane s trgovinom drogom unutar Venezuele, izvijestio je NBC News u petak, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem.

"Ono što američka vlada, ono što vojskovođa Marco Rubio radi protiv Venezuele je prijetnja", rekao je Rodriguez diplomatima na sastanku u ponedjeljak.