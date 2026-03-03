Plenković: Hrvatski vojnici ostaju gdje jesu dok se ne steknu uvjeti za povratak

Dotaknuo se i aktualnog planiranog postupka ukidanja subvencija za cijene plina i električne energije , napomenuvši da se mjere mogu ponovno uvesti ako okolnosti to zahtijevaju.

"Vlada je u prošlosti intervenirala u cijene goriva i spremna je nastaviti to činiti njihovim ograničavanjem ako se pokaže potrebnim kako bi zaštitila građane i gospodarstvo", rekao je. Izrazivši zabrinutost zbog onoga što se događa u Hormuškom tjesnacu, kazao je da će se odluke donositi na temelju razvoja situacije.

Premijer Andrej Plenković rekao je novinarima da će Vlada znati odgovoriti na mogući rast cijena energenata uslijed krize na Bliskom istoku.

Plenković se također osvrnuo na odluku predsjednika RH Zorana Milanovića o povlačenju hrvatskih vojnika i rekao da je to samo još jedna u nizu odluka bez konzultacija s Vladom te dodao da će se s tim procesom nastaviti kad se steknu sigurnosni uvjeti.

„To je odluka koja je u kontekstu početka ove akcije, vojnici su i dalje tamo. Na sigurnom. Imamo njih osam - jedan u Libanonu, sedam u Iraku. Kada se steknu uvjeti u smislu sigurnosnih mogućnosti, onda će se nastaviti s tim procesom. U ovom trenutku, oni su tamo gdje jesu“, kazao je premijer.

Za Dabru bi bilo najbolje da nije pjevao što je pjevao

Osvrnuvši se na povratak hrvatskih građana iz ratom zahvaćenih zemalja, rekao je da je Ministarstvo vanjskih poslova u stalnoj komunikaciji s hrvatskim predstavnicima u Kataru, Dubaiju, Kuvajtu i drugim zaljevskim zemljama.

„Konzularni uredi aktivno informiraju građane o dostupnim mogućnostima povratka u Hrvatsku“, dodao je.

Na novinarski upit planira li se privremeno zatvaranje hrvatskih diplomatskih predstavništava u zemljama zahvaćenim raketiranjima, odgovorio je da je njihov rad sada potreban kako bi pomogao građanima.

„Imamo previše državljana dolje i mora biti neko na usluzi da im pomogne i koordinira i organizira njihov povratak što nije tako jednostavno“, kazao je.

Komentirao je i prekršajnu prijavu koju je dobio Josip Dabro za veličanje Ante Pavelića.

„Bilo bi najpametnije da nije pjevao što je pjevao. Sramota njemu, sramota da je pjevao, a problem nama, ni krivim ili dužnim“, rekao je Plenković. U tom kontekstu osvrnuo se i na riječi predsjednika HSLS-a Daria Hrebaka koji je spominjao mogući izlazak stranke iz vladajuće koalicije.

„Mislim da je njemu i svakom drugom jasno da ovo što je Dabro napravio, na Dabrinu sramotu, a nema veze s HDZ-om, a još manje s HSLS-om“.

Za današnje uhićenje dvojice direktora HEP-a kazao je da to u svakom slučaju nije dobro, ali da o slučaju nema drugih informacija osim onih koje su prenijeli mediji.