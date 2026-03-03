Štern: Skok cijene energenata neće zaobići ni Hrvatsku

'Oko 170 tankera trenutačno čeka na ulaz u Hormuz. Nije fizički zatvoren, ali nitko ne želi riskirati. Uzrok porastu cijena bio je strah za imovinu i brodove, a sada dolazi do nadmetanja cijenama između onih koji trebaju naftu i LNG. Ako dođe do dugotrajnog zaustavljanja prometa kroz Hormuški tjesnac, mogla bi nastati nestašica, prvenstveno u jugoistočnoj Aziji, dodao je.

'Kod nas još nema problema s opskrbom, ali u svijetu već postoje poteškoće', kazao je Davor Štern u središnjem Dnevniku HTV-a , komentirajući napetosti na Bliskom istoku i moguće posljedice za globalna energetska tržišta. Štern je objasnio da je potražnja za naftom i dalje velika , a regularna isporuka se zaustavila.

Upitan, može li se nafta preusmjeriti nekim drugim rutama i hoće li to utjecati na opskrbu u Europi i svijetu, kazao je kako velikih alternativnih pravaca nema.

'Nema puno drugih ruta. Jedina stvarna alternativa je cjevovod preko Saudijske Arabije, kojim bi nafta iz dijela Hormuškog zaljeva putovala više od 700 kilometara kroz pustinju do Crvenog mora. Međutim, tamo nema velike naftne luke. Osim toga, postoji i pitanje sigurnosti s obzirom na situaciju s Hutima. Za sada nitko ne želi riskirati, objasnio je Štern. ,

Komentirajući činjenicu o porastu cijene nafte na burzama, navodi kako je skok umjereniji nego u nekim prijašnjim krizama.

'Za sada se pokazuje da je put prema gore nezaustavljiv, iako je skok znatno umjereniji nego u ranijim krizama. Povećanje cijena prvenstveno je rezultat osiguravanja fizičkih količina nafte, a ne spekulacija na burzama, kazao je.

Cijene nafte će ići gore

Ističe kako će se porast neminovno odraziti i na cijene naftnih derivata.

'Nažalost, porast nije dobra vijest, ali svi smo u istom loncu. Tržište nafte, derivata i ukapljenog plina funkcionira po principu spojenih posuda - gdje nema, tamo se nadoknađuje. Prvi će nestašice osjetiti - bogatije zemlje jugoistočne Azije, ali taj će se efekt potom odraziti i na Mediteran, pa tako i na naše tržište, naveo je.

Štern upozorava da bi situacija mogla biti izazovna, po pitanju LNG terminalu u Omišlju.

'Naš najveći snabdjevač, Amerika, dobit će puno ponuda iz ovog dijela svijeta, gdje nedostaje LNG iz Irana. Tankeri će možda promijeniti smjer, održavati će postojeće ugovore, ali možemo očekivati i cjenovnu utakmicu. Velika gospodarstva poput Japana, Koreje, Tajvana, Kine i Indije neće dopustiti da im proizvodni kapaciteti stanu zbog nedostatka energije. Potražnja je ogromna i to će utjecati na cijene i opskrbu širom svijeta, zaključio je Štern.