Trump: Laž je da sam ljut i nestrpljiv zbog Kimove denuklearizacije

Sjeverna Koreja počela je demontiranje infrastruktura u svojoj glavnoj bazi za lansiranje satelita, za koju se smatra da služi kao postrojenje za testiranje međukontinentalnih balističkih raketa, pokazuju satelitske snimke koje su analizirali stručnjaci

Nakon susreta u Singapuru Donald Trump kazao je da više ne postoji sjevernokorejska nuklearna prijetnja. No američki mediji izvješćuju da privatno Trump bjesni zbog odsutnosti opipljivog napretka na putu denuklearizacije.

Ako budu potvrđene, informacije s cijenjene američke internetske stranice 38 North mogle bi posvjedočiti o koraku naprijed nakon povijesnog samita 12. lipnja između sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una i predsjednika Donalda Trumpa . No neki su stručnjaci doveli u pitanje značenje tih operacija.

U javnosti, međutim, iskazuje optimizam. Istraživanje na 38 North objavljeno je u trenutku kad je predsjednik kazao da je 'jako sretan' zbog načina na koji se odvijaju pregovori s Pjongjangom.

'Nijedna raketa nije ispaljena iz Sjeverne Koreje u devet mjeseci. Isto tako, nema nuklearnog testiranja', napisao je on u tvitu. 'Japan je sretan, cijela Azija je sretna. A lažne vijesti kažu, i ne pitajući me, da sam ljut jer to ne ide dovoljno brzo. Krivo, jako sam sretan!'