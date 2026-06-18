Trump je svjestan da je sporazum s Iranom loš: Govorom na samitu G7 to je jasno pokazao

Američki predsjednik pokušao je zaključiti samit G7 u pobjedničkom tonu. Umjesto toga, razotkrio je to koliko je nesiguran i zbunjen

Ako tko želi doista razumjeti kako je prošao završni govor Donalda Trumpa na samitu G7, najbolje je krenuti od trenutka u kojem je ministra financija Scotta Bessenta upitao je li burza pametnija od njega, analizira Independent. 'Ne, gospodine', odgovorio je Bessent, očito pokušavajući shvatiti što je predsjednik zapravo želio reći nakon Trumpove izjave: 'Burza je pametnija od svih, uključujući ljude na ovoj pozornici, osim mene.' Već nakon nekoliko minuta postalo je jasno da nitko, pa ni članovi njegove administracije, ne razumije kamo Trump vodi svoj govor. Djelovao je zadihano, nepovezano i iscrpljeno te je gotovo pola sata proveo opravdavajući sporazum s Iranom prije nego što je uopće spomenuo teme o kojima su raspravljali čelnici država iz skupine G7.

'Ja sam likvidirao Sulejmanija' 'Ovo nije sporazum koji je nastajao tri mjeseca. Na njemu se radilo godinama. Znate zašto? Zato što sam ja likvidirao generala Sulejmanija', rekao je Trump. Generala Kasima Sulejmanija, ubijenog 2020. godine, Trump je više puta spomenuo u svojem izlaganju, opisavši ga kao 'ludog genija' i 'stvarnog šefa Irana' te predstavljajući njegovo ubojstvo kao jedan od svojih najvećih političkih uspjeha. Trump je ustvrdio i da je iransko vodstvo pretrpjelo velike gubitke. 'Prva generacija njihovih vođa više ne postoji. Druga također. Treća je djelomično nestala', rekao je, dodajući da to tehnički nije promjena režima, iako na neki način jest. Bizarne opaske Kako je govor odmicao, njegove su opaske postajale sve neobičnije. Benjamina Netanyahua opisao je kao 'dobrog čovjeka koji se ponekad malo previše uzbudi', zahvalio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na 'vrlo neutralnom' stavu tijekom sukoba s Iranom te usred govora prekinuo izlaganje da bi otjerao muhu. Na pitanje o mogućem ukidanju carina Iranu i budućim ulaganjima u regiji reagirao je defenzivno. 'Što biste htjeli? Reći da se u neku zemlju više nikada ne smije ulagati? Napravili smo štetu od dva bilijuna dolara. Netko će im morati pomoći', rekao je. Upitan uključuje li sporazum američku financijsku pomoć Iranu za obnovu zemlje, Trump je odgovorio da SAD neće davati novac, no pritom je izgubio nit i ponovno se vratio temi promjene režima.