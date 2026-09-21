rat u ukrajini

Trump: Rusija je izgubila kontrolu nad dizelom. Ovaj apsurd mora prestati odmah

I.V.

21.09.2026 u 15:53

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Al Drago / POOL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Predsjednik SAD-a Donald Trump ponovno je pozvao na završetak rata u Ukrajini, a kao jedan od razloga naveo je i posljedice ukrajinskih napada na rusku naftnu infrastrukturu. Tvrdi da je Rusija zbog rata izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizelskog goriva

Trump se oglasio uoči najavljenog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji bi se trebao održati 22. rujna na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

'Ovaj apsurdni i beskrajni rat mora prestati'

'Apsurdni i beskrajni' rat Trump je ponovno kritizirao u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

'Rusija je, nažalost, zbog rata s Ukrajinom izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizelskog goriva. Uništen je velik broj njihovih rafinerija za dizel, koje su barem privremeno izvan pogona. Ovaj apsurdni i beskrajni rat s Ukrajinom mora prestati. Cijeli svijet pati dok svakog mjeseca gine 25.000 ljudi, većinom vojnika. Kakva sramota!'

vezane vijesti

Trump je i ranije pozivao Kijev da obustavi napade dronovima i projektilima dugog dometa na ruske rafinerije, upozoravajući na posljedice za tržište goriva. Njegove tvrdnje o utjecaju ukrajinskih napada na cijene goriva osporavaju neki analitičari, koji upozoravaju na širi utjecaj drugih poremećaja na globalnom tržištu energije.

Dizel u SAD-u dosegnuo rekord

Istodobno, cijene dizela u SAD-u dosegnule su novu rekordnu razinu. Prema podacima objavljenima u ponedjeljak, prosječna cijena dosegnula je 6,51 dolar po galonu. Globalno tržište dizela posljednjih je mjeseci pod pritiskom zbog poremećaja u opskrbi povezanih s ratovima i problemima u rafinerijama.

Trumpov apel dolazi samo dan nakon razgovora sa Zelenskim, tijekom kojeg je američki predsjednik ponovno tražio da Ukrajina prestane napadati ruske rafinerije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nakon dojave

nakon dojave

Vatrogasce zvali da otvore vrata na kući: Oni pronašli mrtvu osobu
SANKCIJE PRED ISTEKOM

SANKCIJE PRED ISTEKOM

Milijarder iz Rusije posvađao EU: Pariz traži ustupak zbog zatočenih Francuza?
carina se pohvalila

carina se pohvalila

Svašta se može naći u prtljazi: Pazite što je bilo u pakiranju tjestenine

najpopularnije

Još vijesti