Trump: Rusija je izgubila kontrolu nad dizelom. Ovaj apsurd mora prestati odmah

Trump se oglasio uoči najavljenog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji bi se trebao održati 22. rujna na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

'Ovaj apsurdni i beskrajni rat mora prestati'

'Apsurdni i beskrajni' rat Trump je ponovno kritizirao u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

'Rusija je, nažalost, zbog rata s Ukrajinom izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizelskog goriva. Uništen je velik broj njihovih rafinerija za dizel, koje su barem privremeno izvan pogona. Ovaj apsurdni i beskrajni rat s Ukrajinom mora prestati. Cijeli svijet pati dok svakog mjeseca gine 25.000 ljudi, većinom vojnika. Kakva sramota!'