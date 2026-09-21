Trump: Rusija je izgubila kontrolu nad dizelom. Ovaj apsurd mora prestati odmah

Predsjednik SAD-a Donald Trump ponovno je pozvao na završetak rata u Ukrajini, a kao jedan od razloga naveo je i posljedice ukrajinskih napada na rusku naftnu infrastrukturu. Tvrdi da je Rusija zbog rata izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizelskog goriva
Trump se oglasio uoči najavljenog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji bi se trebao održati 22. rujna na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.
'Ovaj apsurdni i beskrajni rat mora prestati'
'Apsurdni i beskrajni' rat Trump je ponovno kritizirao u objavi na društvenoj mreži Truth Social.
'Rusija je, nažalost, zbog rata s Ukrajinom izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizelskog goriva. Uništen je velik broj njihovih rafinerija za dizel, koje su barem privremeno izvan pogona. Ovaj apsurdni i beskrajni rat s Ukrajinom mora prestati. Cijeli svijet pati dok svakog mjeseca gine 25.000 ljudi, većinom vojnika. Kakva sramota!'
Trump je i ranije pozivao Kijev da obustavi napade dronovima i projektilima dugog dometa na ruske rafinerije, upozoravajući na posljedice za tržište goriva. Njegove tvrdnje o utjecaju ukrajinskih napada na cijene goriva osporavaju neki analitičari, koji upozoravaju na širi utjecaj drugih poremećaja na globalnom tržištu energije.
Dizel u SAD-u dosegnuo rekord
Istodobno, cijene dizela u SAD-u dosegnule su novu rekordnu razinu. Prema podacima objavljenima u ponedjeljak, prosječna cijena dosegnula je 6,51 dolar po galonu. Globalno tržište dizela posljednjih je mjeseci pod pritiskom zbog poremećaja u opskrbi povezanih s ratovima i problemima u rafinerijama.
Trumpov apel dolazi samo dan nakon razgovora sa Zelenskim, tijekom kojeg je američki predsjednik ponovno tražio da Ukrajina prestane napadati ruske rafinerije.