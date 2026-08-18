OZBILJAN INCIDENT

Panika u Europi: NLO eksplodirao pokraj granice s Ukrajinom

M.Č./Hina

18.08.2026 u 06:24

tportal
Izvor: Ostale fotografije / Autor: Moldavska policija
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Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje vlastitog zračnog prostora neidentificiranim zračnim objektom

U moldavski zračni prostor objekt je ušao u ponedjeljak u 17.37 sati po lokalnom vremenu te je brzo nakon toga eksplodirao u blizinu naselja Talmaza, koje se nalazi pored granice s Ukrajinom.

Moldavske su vlasti naznačile da žrtava uslijed eksplozije nije bilo kao niti materijalne štete.

„Ovaj incident predstavlja novo ozbiljno kršenje suvereniteta Republike Moldavije i predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti naših građana. Takvi incidenti su neprihvatljivi“, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

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Moldavija graniči s Ukrajinom te je podržava od samog početka ruske agresije. Moldavija se od početka ruske invazije na Ukrajinu suočila s brojnim incidentima sličnima ovome kada su dronovi letjeli iznad njenog teritorija na granici s Ukrajinom.

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