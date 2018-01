Trump dočekan hladno i izviždan

Američki predsjednik Donald Trump u petak je pokušao pridobiti svjetsku poslovnu i političku elitu u Davosu svojim predstavljanjem Sjedinjenih Država kao države s kojom je najbolje poslovati, ali dok se dio prisutnih divio njegovoj ekonomskoj politici, kod ostalih je naišao na vrlo hladan prijem

Rekao je kako SAD podržava slobodnu trgovinu, "no da ona mora biti pravedna i recipročna". Osudio je "predatorsko ponašanje" poput krađe intelektualnog vlasništva, industrijskih subvencija i državno planiranog gospodarstva, za što je sve ranije optuživao Kinu.

Miješane reakcije koje je dobio američki predsjednik odražavaju različitost lidera koji sudjeluju na forumu - od direktora s poslovnim interesima u Americi, do političara, čelnika međunarodnih organizacija i nevladinih skupina.

Prošle godine glavna zvijezda Davosa bila je kineski komunistički čelnik Xi Jinping koji je preuzeo ulogu čuvara otvorene svjetske trgovine na oduševljenje okupljene publike koja je bila zabrinuta Trumpovom inauguracijom koja se održavala taj tjedan.

Zvižduci zbog medija koje je Trump nazvao "zlima" i "lažnima"

Iz publike su se čuli zvukovi negodovanja kad je u kratkom interaktivnom dijelu nakon govora Trump prozvao medije "gnjusnima", "zlima", "pakosnima" i "lažnima".

Dio publike izviždao je Trumpa zbog njegovog novog napada na medije.

Predsjednika je ujutro dočekala priča New York Timesa o tome kako je prošle godine naredio davanje otkaza specijalnom istražitelju oko Rusije Robertu Muelleru, no da je odustao od te odluke kad je savjetnik iz Bijele kuće odbio to narediti ministarstvu pravosuđa i umjesto toga ponudio svoju ostavku.

"Lažne vijesti. Tipični New York Times. Izmišljene priče", rekao je Trump novinarima kad je u petak stigao na Forum.