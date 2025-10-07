Trump blizu odluke: Evo što znamo o moćnim raketama kojima bi Ukrajina mogla dosegnuti Moskvu

Hoće li SAD poslati moćne rakete Tomahawk Ukrajini, pitanje je koje se postavlja već nekoliko dana. Američki predsjednik Donald Trump poručio je u ponedjeljak da je blizu odluke, a ona bi, smatraju u Ukrajini, pomogla u njihovoj borbi protiv Rusije

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je blizu odluke o tome hoće li Ukrajini isporučiti rakete dugog dometa Tomahawk, no kazao je da prvo želi vidjeti popis ciljeva. Ukrajina ih već neko vrijeme želi, a navodno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio od Trumpa da Kijevu dostavi te rakete tijekom njihovog sastanka na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku prošlog mjeseca. Ukrajinci vjeruju da bi im Tomahawk omogućio dublje udare u Rusiju, kao i da bi potencijalno mogli doseći čak i Moskvu. Zelenski je nedavno izjavio da bi dodatni sustavi naoružanja mogli potaknuti ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne razgovore s čelnikom Ukrajine. Nakon Trumpove objave da je blizu odluke o raketama Rusija nije mogla sakriti svoju zabrinutost.

Što su rakete Tomahawk? Izvor: Društvene mreže / Autor: Reuters

Zbog čega je Kremlj toliko zabrinut? Razvijene tijekom Hladnog rata, rakete Tomahawk su primarne krstareće rakete dugog dometa američke mornarice te se koriste za napad na kopno, a uglavnom su lansirane s brodova i podmornica. Razvijene su u SAD-u, a koriste suvremene sustave navođenja kao što su GPS i TERCOM, s dometom koji omogućava napade iz velike udaljenosti. Prvi put korištena u borbi tijekom Zaljevskog rata (operacija Pustinjska oluja) 1991. godine, Tomahawk je i danas ključno oružje SAD-a za precizne dalekometne udare. Proizvodi je tvrtka Raytheon, a cijena po komadu iznosi joj oko dva milijuna dolara. Najopasnija značajka raketa Tomahawk njihov je domet od oko 2500 kilometara, što Moskvu stavlja u opasnost od ukrajinskih napada ako ih Kijev dobije. Kao ključni dio američkog arsenala, mogu letjeti na malim visinama, izvoditi manevre izbjegavanja i biti reprogramirane usred leta. Trenutno se Ukrajina oslanja na zapadne projektile poput Storm Shadowa, čiji je domet ograničen na otprilike 250 kilometara. Za sve dalje od ovoga Kijev koristi svoje domaće dronove i rakete slične njima, poput Paljanice, ali njihov nosivi kapacitet bojeve glave ograničen je na 50-100 kilograma.

Tomahawk Izvor: Profimedia / Autor: Christopher Senenko/U.S .Navy / Zuma Press / Profimedia







+3 Tomahawk Izvor: Profimedia / Autor: Christopher Senenko/U.S .Navy / Zuma Press / Profimedia