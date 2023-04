"A vezano uz vaš ego, pogledajte prvo sebe u ogledalo, nemojte drugima govoriti da su egoistični. Pogledajte sebe i svoj izričaj koji je pun mržnje", poručila je Jelkovac Daliji Orešković.

Pavić (HDZ): Oporba je bila na krivoj strani povijesti, Peović (RF): Vi ćete svoje 'za' dobro unovčiti

HDZ-ov Marko Pavić rekao je da saborski zastupnici, koji su bili protiv obuke ukrajinskih vojnika, nisu bili na pravoj strani povijesti i nisu poduprli Ukrajinu koja je bila i glavna tema sastanaka Europskog vijeća.

Replicirala mu je Katarina Peović (Radnička fronta) poručivši mu da je možda bio "na pravoj strani povijesti, ali to misli i dobro unovčiti". Dodala je da je na sastancima Europskog vijeća bilo govora o gospodarstvu EU te prozvala premijera da je odgovoran što Hrvatska ima "slugansku, kolonijalnu perspektivu na periferiji Europe s dvije brzine".

Suverenist Marijan Pavliček rekao je Paviću da "jedino zna kupovati parfeme novcem hrvatskih građana".

Njegov stranački kolega Marko Milanović Litre podsjetio je da su Hrvatski suverenisti prije dvije godine predložili deklaraciju o priznavanju Holodomora genocidom nad ukrajinskim narodom.

"Kako biste etiketirali osobu koja je na čelu države i tobože je veliki prijatelj jedne nacije, a ne želi priznati najveći zločin koji se dogodio u njezinoj povijesti?", upitao je Litre, na što ga je premijer podsjetio da nije dao svoj glas za obuku ukrajinskih vojnika.

"Budite jako oprezni jer mi jako dobro znamo tko što govori, čini, radi i iza čega stoji. Imali ste priliku dati potporu, a niste ni došli u Sabor", odgovorio mu je Plenković.

Hrvoje Zekanović primijetio je da se oporba stalno ima potrebu opravdavati što je glasala protiv obuke ukrajinskih vojnika.

"Je li bilo jednostavnije stisnuti tipkicu ili se opravdavati zauvijek?", upitao je Zekanović.

Troskot Plenkoviću: Politički uzor vam je Macron, zato ste kupili Rafale

Zvonimir Troskot (Most) rekao je Plenkoviću da mu je politički uzor francuski predsjednik Macron koji distancira Francusku od SAD-a te ga prozvao da je kupio avione Rafale samo radi vlastitog probitka u Francuskoj, na što mu je Plenković odvratio da pripada skupini čudnovatog jata ljudi koji misle da o njemu nešto znaju.

Podsjetio je da on i Macron pripadaju različitim političkim grupacijama te istaknuo da Most ne pripada ni jednoj europskoj političkoj grupaciji "jer ih nitko neće".

Plenković je rekao da su tema sjednica Europskog vijeća bile i ilegalne migracije te činjenica da prema nekim državama koje su visokog migracijskog rizika i BIH i Srbija imaju potpuno liberaliziran vizni režim.

"To znači da netko tko sleti na aerodrom u Beogradu ili Sarajevu kao turist, može ući u EU zelenom granicom pomoću krijumčara i iz legalnog turističkog dolaska postati ilegalni migrant. To je poruka koju smo poslali našim partnerima i to treba spriječiti", istaknuo je.

Podsjetio je da je Hrvatska od 1. siječnja u eurozoni i šengenskom prostoru te poručio da će koristi od toga i za građane i gospodarstvo "trajno biti pozitivni".