Tri žene izbodene u metrou u Parizu, muškarac uhićen

B. S. / Hina

27.12.2025 u 07:19

Uhićen je muškarac koji je izbo tri žene u petak poslijepodne u pariškom metrou, za kojim se tragalo nakon što je pobjegao s mjesta događaja, priopćile su vlasti.

Napadi su se dogodili na tri stanice iste linije podzemne željeznice u centru grada sredinom poslijepodneva, rekao je za AFP pariški operater javnog prijevoza (RATP).

Dvije žrtve hospitalizirane su "bez ozljeda opasnih po život", dok je treća sama zatražila medicinsku pomoć u bolnici, priopćila je policijska uprava.

Osumnjičeni počinitelj, 25-godišnjak, identificiran je "uz pomoć snimki nadzornih kamera", prema pariškom tužiteljstvu, koje je kontaktirao AFP. Već je bio poznat policiji, a uhićen je "kasno poslijepodne u Val-d'Oiseu", sjeverozapadno od Pariza.

Istraga je pokrenuta zbog pokušaja ubojstva i teškog napada oružjem.

„Malijski državljanin koji ilegalno boravi u zemlji, ova osoba, već poznata po oštećivanju imovine pod utjecajem droga, zatvorena je u siječnju 2024. zbog teške pljačke i seksualnog napada nakon što je dobila kaznenu presudu“, navodi se u priopćenju za javnost ministarstva unutarnjih poslova.

Pušten je u srpnju, izdan mu je nalog za deportaciju, a vlasti su ga tražile, prema istom izvoru.

Prošli tjedan, ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez pozvao je sigurnosne dužnosnike da pokažu „maksimalnu budnost“ u pripremi za proslavu Nove godine, prema nalogu koji je na uvid dobio AFP.

Izjavio je da je „razina terorističke prijetnje vrlo visoka“ i da su „rizici od javnih nereda“ visoki. Posebno je zatražio da se „posebna pozornost“ posveti „javnom prijevozu“.

