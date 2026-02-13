Val d'Isere

Tri skijaša poginula u lavini u francuskom skijalištu

L. Š. / Hina

13.02.2026 u 18:39

Val ​d'Isere
Val ​d'Isere Izvor: Profimedia / Autor: STR / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Tri skijaša poginula su nakon što ih je odnijela lavina u luksuznom francuskom alpskom skijalištu ⁠Val ​d'Isere u petak, rekao je novinarima Cedric ​Bonnevie, zadužen za staze u tom mjestu

Bonnevie je rekao da je jedna žrtva francuski državljanin, dok su drugi stranci. Dodao je da se incident istražuje. Mediji pišu da se incident dogodio izvan uređenih skijaških staza.

Čini se da se jedna od žrtava našla u lavini visoko na planinskoj strmini, a da je preostalih dvoje bilo u skupini pet skijaša, uključujući i profesionalnog vodiča, niže na planini na mjestu s kojeg nisu vidjeli kako se približava katastrofa.

Nije poznato što je izazvalo lavinu, rekao je Bonnevie. Meteo France, nacionalna meteorološka služba, u četvrtak je to područje stavila pod crveno upozorenje zbog rizika od lavina.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SMRTONOSNA INFEKCIJA

SMRTONOSNA INFEKCIJA

Uzbuna zbog rastuće globalne prijetnje: U vodi vreba ameba koja jede mozak
kreditno zaduženje

kreditno zaduženje

Svađa u Poljskoj oko 44 milijarde eura za naoružanje: 'Tko glasa protiv, budala je ili izdajnik'
vremenska prognoza

vremenska prognoza

Vakula: Veljača će nam pokazati i svoju zimsku ćud

najpopularnije

Još vijesti