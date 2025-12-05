Tri modernizirane SPAR trgovine otvorile vrata u novom izdanju

Reotvorenjem trgovina u Mlinovima, ulici Božidara Magovca i Pičmanovoj ulici u Zagrebu SPAR Hrvatska dodatno učvršćuje svoju poziciju jednog od vodećih maloprodajnih lanaca u zemlji, a kupcima nudi poboljšanu, bržu i ugodniju kupovinu u neposrednoj blizini njihova doma

SPAR Hrvatska danas je ponovno otvorio tri potpuno modernizirane i redizajnirane poslovnice u Zagrebu - SPAR u Mlinovima, SPAR u ulici Božidara Magovca i SPAR u Pičmanovoj ulici. Ova reotvorenja dio su kontinuiranog ulaganja u poboljšanje maloprodajne mreže i stvaranje suvremenijeg, bržeg i kvalitetnijeg iskustva kupovine za zagrebačke kupce. Modernizacija sve tri trgovine donijela je optimiziran raspored odjela i tehnološka rješenja koja prate najnovije europske maloprodajne standarde. Kupcima sada na raspolaganju stoje pregledniji koridori, modernija rasvjeta, potpuno nove rashladne vitrine te poboljšana energetska učinkovitost, što trgovine čini ugodnijima i funkcionalnijima.

Trgovina u Mlinovima dobila je suvremen izgled s novim rasporedom odjela, modernim rashladnim uređajima te poboljšanim energetskim sustavom. Uvedene su elektroničke cijene, a kupcima je na raspolaganju i aparat za povrat ambalaže. Novi raspored omogućio je dodatni prostor za širi prehrambeni asortiman, dok samoposlužne blagajne osiguravaju bržu i jednostavniju kupnju. Na adresi Božidara Magovca 47 trgovina je u potpunosti preuređena, s novom LED rasvjetom, naprednim sustavom protiv krađa, najmodernijim rashladnim vitrinama i samoposlužnim blagajnama. Ponuda je značajno proširena, a posebno se ističu novi odjel toploteke i mliječni odjel povećan za čak 60 novih artikala. Pičmanova se predstavila u potpuno novom ruhu, uključujući preuređenje fasade i interijera. Trgovina je opremljena novom LED rasvjetom, naprednim sustavom protiv krađa, samoposlužnim blagajnama i modernim rashladnim vitrinama. Proširena ponuda prehrambenih proizvoda i novi odjel toploteke dodatno unapređuju svakodnevno iskustvo kupovine.