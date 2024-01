Treći čovjek NATO-a: Pripremite vodu, baterijsku lampu i tranzistor

On je u petak na tiskovnoj konferenciji u Bruxellesu rekao da pripreme za potencijalni rat u Europi moraju uključiti civilni sektor i stanovništvo. 'Moramo shvatiti da u slučaju rata cijelo društvo mora biti uključeno u sukob, htjeli mi to ili ne'. Naglasio je kako život u miru nije samorazumljiv, prenosi 24ur .

Na pitanje švedskog novinara kako se NATO priprema za potencijalno izbijanje rata u Europi, admiral Bauer je rekao da se mnogo toga promijenilo u oružanim snagama i obrambenim organizacijama u posljednjih godinu dana, da je 'važno shvatiti da i društvo mora i sudjelovati u ratovima, htjeli mi to ili ne'.

Nizozemski admiral također je rekao da se drugačije ne može sve planirati i da nije nužno da će do velikog sukoba stvarno doći sutra. 'Moramo shvatiti da nije samo po sebi razumljivo da živimo u miru. Naravno, mi ne tražimo sukob. No moramo imati planove za sukobe s Rusijom i terorističkim skupinama, ako se to dogodi", rekao je.