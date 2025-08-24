agencija un-a

IAEA potvrdila: Razina zračenja u blizini NE Kursk je u granicama normalnog

V. B./Hina

24.08.2025 u 14:24

IAEA
IAEA Izvor: EPA / Autor: SERGEI ILNITSKY
Agencija UN-a za atomsku energiju u nedjelju je potvrdila da je razina zračenja u blizini nuklearne elektrane Kursk, smještene 60 kilometara od granice s Ukrajinom, u okviru normalnih vrijednosti

"Nadzor potvrđuje normalne razine zračenja u blizini Nuklearne elektrane Kursk“, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) na X-u.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je 24. kolovoza, na dan kada Ukrajina obilježava proglašenje neovisnosti od Sovjetskog Saveza 1991., presretnuto najmanje 95 ukrajinskih dronova iznad više od desetak ruskih regija.

Nuklearna elektrana Kursk izvijestila je da je protuzračna obrana srušila dron koji je eksplodirao u blizini postrojenja neposredno nakon ponoći, pri čemu je oštećen pomoćni transformator i došlo do smanjenja operativnog kapaciteta reaktora broj 3 za 50 posto.

