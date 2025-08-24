IAEA potvrdila: Razina zračenja u blizini NE Kursk je u granicama normalnog

"Nadzor potvrđuje normalne razine zračenja u blizini Nuklearne elektrane Kursk“, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) na X-u.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je 24. kolovoza, na dan kada Ukrajina obilježava proglašenje neovisnosti od Sovjetskog Saveza 1991., presretnuto najmanje 95 ukrajinskih dronova iznad više od desetak ruskih regija.

Nuklearna elektrana Kursk izvijestila je da je protuzračna obrana srušila dron koji je eksplodirao u blizini postrojenja neposredno nakon ponoći, pri čemu je oštećen pomoćni transformator i došlo do smanjenja operativnog kapaciteta reaktora broj 3 za 50 posto.