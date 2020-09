Tramišak: U Slavoniji, Baranji i Srijemu financirat će se gradnja škola i bolnica

Ministri i župani u utorak su u zgradi NSK održali pripremni sastanak za sjednicu Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koja će se održati 2. listopada u Našicama, a ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak najavila je mogućnost financiranja gradnje škola i bolnica

"Prema novim smjernicama Europske komisije za novo programsko razdoblje od 2021. do 2027. imamo otvoreni put da komuniciramo i da pokušamo unaprijediti sustav znanosti i obrazovanja. Tu govorimo i o izgradnji osnovnih i srednjih škola, ali isto tako i jačanju kapaciteta zdravstvenog sustava, znači i izgradnju bolnica - općih županijskih bolnica i ambulanti, ali i novih kliničkih bolničkih centara", najavila je ministrica Tramišak.

"Tu ćemo prvenstveno imati velike strateške projekte, ali naravno da ćemo pogledati i mogućnosti financiranja strateških projekata regionalne razine", istaknula je ministrica.

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić istaknuo je kako očekuju nastavak projekta Slavonija, Baranja i Srijem ali i njegovo ojačavanje.

"Trebamo ga ojačati, trebamo ga osnažiti, trebamo ga definirati jer dolazi novo financijsko razdoblje. To novo financijsko razdoblje svakako predviđa i nove mogućnosti, nove projekte, nov način funkcioniranja i rada i prestaje važiti ono što je bio veliki problem, zbog čega je u biti projekt Slavonija, Baranja i Srijem i donešen - a to su dosadašnje važeće statističke regije u kojima smo bili zajedno s Gradom Zagrebom, s najrazvijenijim dijelovima Hrvatske", istaknuo je Anušić. Dodao je da su tema sastanka upravo i bile nove statističke regije i nova financijska perspektiva za projekte koje žele vidjeti u bližoj budućnosti.

Anušić: Projekti ovise prvenstveno o nama

"Projekti o kojima govorimo, prvo i osnovno ovise o nama. Znači, nema projekata, nema realizacija ako mi kao župani, gradonačelnici i načelnici ne budemo imali znanje, viziju i pripremljene projekte. To je prvo i osnovno. A ako to sve imamo, onda to usuglašavamo između sebe, s našim ministarstvom i s Vladom", rekao je Anušić.

Poručio je i da projekata ima dovoljno i da je faza pripremlejnosti projekata relativno vrlo dobra.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović istaknuo je kako je vrlo zadovoljan s onim što je učinjeno do sada.

"Sve one bitne projekte za koje smo imali građevinsku dozvolu smo i uspjeli isfinancirati kroz projekt razvoja Slavonije, Baranje i Srijema ili kroz neke druge fondove Europske unije i očekujem da to tako bude i ubuduće", istaknuo je.

Rekao je kako mu se sviđa što ovaj put za novo financijske razdoblje idu s pristupom "odozdola prema gore", što znači da su oni iz svih slavonskih županija poslali projekte i očekuju da budu u novoj financijskoj perspektivi, za realizaciju i izgradnju.

"U ovoj financijskoj perspektivi nismo bili u mogućnosti financirati škole, a evo i radi se na tome budući da su sve županije i osnivači srednjih i osnovnih škola. Isto tako, možda i izgradnja i jačanje zdravstvenih institucija koje su bile i pogođene ovom korona krizom", rekao je župan Andrović.