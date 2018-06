SDP-ovci vade mast Jandrokoviću, u Saboru pustili snimku i jednog HDZ-ovca

Gotovo cijeli dan u Saboru bi moglo potrajati izjašnjavanje o amandmanima na tzv. lex LNG. Naime, oporba je podnijela 380 amandmana, a zastupnike su pred Saborom dočekali i prosvjednici

Iza 9:30 započelo je izjašnjavanje o amandmanima na tzv. lex LNG, no očekuje se da će svi biti odbijeni.

Već na prvom odbijenom SDP-ovom amandmanu, šef SDP-a Davor Bernardić replicirao je kazavši da tzv. lex LNG jako podsjeća na lex Agrokor.

'Građani Krka i SDP podržavaju projekt kopnenog LNG terminala koji je razvojan, koji otvara nova radna mjesta, koji je ekološki prihvatljiv i ono što je najvažnije, koji već ima izdanu lokacijsku dozvolu. No vi sada pokušavate po hitnom postupku, baš kao i u slučaju lex Agrokora, na brzinu progurati ovaj zakon pogodujući interesnim skupinama dampinškom cijenom protiv volje građana Krka, protiv mišljenja struke i ono što je najgore, ne vodeći računa o ekološkom aspektu tj. onom kakve to posljedice može izazvati za okoliš prvenstveno za naše more', rekao je Bernardić.