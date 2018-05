Burno u Saboru zbog LNG terminala: SDP zatrpao vladajuće s više od 200 amandmana

Zbog namjere Vlade da se u Omišlju izgradi plutajući LNG terminal u Saboru je bilo burno od ranog jutra. Gotovo cijela oporba pristigla je na raspravu o Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin, tzv. lex LNG, a kako bi pokušali spriječiti izglasavanje zakona i otežali proceduru u SDP-u su do trenutka pisanja ovog teksta već predali više od 200 amandmana na zakon

Slično je reagirao i SDP-ov Ranko Ostojić . 'S obzirom koliko lažete definitivno možete biti ministar u Vladi HDZ-a. Toliko neistina ste izgovorili samo u onom uvodnom izlaganju da je to stvarno sramota. Ja ću vas samo pitati bi li ovako pričali da vam se recimo na Hvaru veže brod na 99 godina? Prvo mi objasnite jednu osnovnu stvar, kako može nešto što će bit 99 godina plutajuće, kako to može bit prva faza kopnene izgradnje? Ajde bar da to nama pojasnite ovdje saborskim zastupnicima', upitao je Ostojić.

Kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo, ali i odgodili glasovanje o zakonu u SDP-u su posegnuli za već prokušanom taktikom. U proceduru su, u trenutku pisanja ovog teksta, poslali više od 200 amandmana.

'Dakle, 2 SDP-ova, 2 HDZ-ova, 2 nezavisna i jedan PGS-ov načelnik na otoku Krku protiv plutajućeg terminala, 6 od 7 predstavničkih tijela na otoku Krku protiv plutajućeg terminala. Skupština Primorsko goranske županije jednoglasno protiv plutajuće terminala, 5.000 prosvjednika u Rijeci protiv plutajućeg terminala, 19.000 građana u peticiji protiv plutajućeg terminala. Udruga veterana Domovinskog rata Krk službeno je zauzela stav protiv plutajućeg LNG terminala i dalo je podršku oko 2.000 branitelja. Predsjednik Vlade RH kaže da je kontaktirao lokalnu zajednicu i s njom uspostavio dijalog, što nije točno. Poštovane kolegice i kolege, ja sada idem potpisivat amandmane, nadam se da ćemo do kraja rasprave potpisati nekoliko stotina amandmana, pa ako se budete inatili, onda ćete odbijati naše amandmane 2 dana u ovoj sabornici', poručio je SDP-ov Arsen Bauk.

Zašto i za koga je plutajući terminal strateški interes upitala je SDP-ova Romana Jerković. 'Zar je strateški interes ulagati u infrastrukturu plutajućeg terminala i to iz džepova građana da bi netko drugi, i to stranci ostvarivali profit? Pa zar nije strateški interes ulagati u vlastita nalazišta, a ne našim novcem stvoriti infrastrukturu i dati pomorsko dobro na 99 godina. Mi ga praktički poklanjamo', kazala je.

Odgovorio joj je Milatić. 'To je projekt od strateškog interesa za RH koju je proglasila Vlada RH, tu je zakon jasan. Što se tiče toga da mi to gradimo za strance, taj projekt će graditi LNG Hrvatska d.o.o. u vlasništvu Plinacro-a i HEP-a koliko ja znam to su hrvatske javne kompanije vlasnici i to je druga javna kompanija i mi tu ništa ne rasprodajemo. Jednostavno taj posao se mora dati na koncesiju obzirom da se radi na pomorskom dobru i procedura se zna i to je to, ja vam nemam tu drugo što reći', dodao je.

Oglasio se i šef SDP-a Davor Bernardić. 'Lex LNG je donesen na način da je netransparentan, na brzinu i ispod stola. I ja vas pitam, da li ste i vi zbog toga na neki način dio neke skupine Borg? Jer način na koji se donosi lex LNG danas je identičan načinu na koji se donosio lex Agrokor. Ne vodeći računa o ekološkim standardima i idete protiv volje građana Omišlja i cijele Primorsko-goranske županije', kazao je Bernardić.