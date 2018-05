Nakon lex Agrokora stiže još jedan hitni i posebni zakon: Srlja li vlast u nove probleme?

I dok perje oko Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, u javnosti znanog pod imenom lex Agrokor, još uvijek frca na sve strane, vladajući spremaju još jedan posebni zakon, lex LNG, kako su ga nazvali njegovi protivnici, a on već sada izaziva velike otpore i kontroverze

Unatoč otporima, u četvrtak bi se pred saborskim zastupnicima trebao naći Prijedlog zakona o terminalu na ukapljeni plin. Vlada je taj prijedlog zakona o spornom investicijskom projektu poslala u Hrvatski sabor po hitnoj proceduri iako se o izgradnji LNG terminala u Omišlju na otoku Krku raspravlja više od 20 godina.

Hitna procedura zbog obećanja Bruxellesu

Hitnu proceduru su obrazložili nuždom da se omogući to da se strateški projekt LNG terminala na Krku realizira u zadanim rokovima, do kraja 2019., kako je obećano eurobirokratima u Bruxellesu, kada se apliciralo za bespovratna novčana sredstva Europske unije. Sada se Vladi žuri jer mora iskoristiti novac do obećanog roka.

EU ulaže 101,4 milijuna od oko 383 milijuna eura, koliko je potrebno za realizaciju projekta. Banski dvori posebnim zakonom ruše sve prepreke kojima ih oni postojeći ograničavaju te žele donijeti zakon s minimalnim rokom za javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću i skratiti postupke predviđene propisima za koncesioniranje, kako tvrde zeleni aktivisti. Također, plutajući LNG terminal nije u prostornim planovima ni Općine Omišalj ni Primorsko-goranske županije.