NAKON SASTANKA

Grlić Radman: 'Hrvatska ostaje najčvršći zagovornik stabilnosti BiH'

I.H./Hina

20.12.2025 u 17:33

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska čvrsto podupire članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, rekao je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman na društvenoj platformi X nakon što se u Zagrebu u subotu sastao s Visokim predstavnikom za BiH Christianom Schmidtom

"Ponovio sam čvrstu podršku Hrvatske za Dejtonski mirovni sporazum i europski put Bosne i Hercegovine", napisao je Grlić Radman. Sastanak sa Schmidtom je opisao kao "veoma konstruktivan". Dodao je da su se u razgovoru usredotočili na političko predstavništvo Hrvata, izborno zakonodavstvo i očuvanje ustavnog poretka.

vezane vijesti

Hrvati, kojih je tri puta manje nego Bošnjaka u Federaciji BiH, ističu da ih brojniji Bošnjaci preglasavaju, što se zbilo već četiri puta na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u koje je bošnjačkim glasovima izabran Željko Komšić

"Hrvatska ostaje najčvršći zagovornik stabilnosti i gospodarskog prosperiteta u susjednoj Bosni i Hercegovini, neprestano promičući dijalog, institucionalnu funkcionalnost i jednakost svih triju konstitutivnih naroda", rekao je šef hrvatske diplomacije.

Daytonsko-pariški sporazum parafiran je u 24. studenog u Daytonu u američkoj saveznoj državi Ohio, a potpisan u Parizu 14. prosinca 1995.. Njime je završen rat u Bosni i Hercegovini koji je odnio više od 100 tisuća života i raselio dva milijuna ljudi. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ponosan na njih

ponosan na njih

Vučić objavio video i obratio se građanima: 'Situacija je iznimno komplicirana'
BRZA INTERVENCIJA

BRZA INTERVENCIJA

VIDEO Izbio požar u stanu u staroj jezgri Trogira, nema ozlijeđenih
RAT ILI MIR?

RAT ILI MIR?

'Putin želi cijelu Ukrajinu i neke dijelove Europe!' Reuters objavio dokument koji će uzdrmati svijet

najpopularnije

Još vijesti