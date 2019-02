Tportal doznaje što je ministrica Divjak ponudila fakultetima u zamjenu za besplatnu provjeru diploma

Zbog očekivanog pojačanog opsega posla oko provjere vjerodostojnosti diploma, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) odobrilo je svim fakultetima koji imaju učiteljske i nastavničke studije zapošljavanje jedne osobe na određeno vrijeme (godinu dana) ili pokrivanje troškova prekovremenog rada ukoliko te ustanove ne naplaćuju provjeru diploma, doznaje tportal u Ministarstvu

'Čim smo u Ministarstvu prvi put imali lažnu diplomu koju smo svojim regularnim mehanizmima otkrili pri postupku zapošljavanja na neodređeno vrijeme, s obzirom na to da se radilo o diplomi, lažnoj diplomi Hrvatskih studija, naš poticaj je bio da provjerimo sve diplome u sustavu odgoja i obrazovanja. Stoga smo poslali naputak svim osnovnim i srednjim školama da provjere diplome koje nisu provjerene. Već u prva dva tjedna, unatoč tomu što su neki mislili da takva akcija neće donijeti rezultate, imamo otkrivene barem tri lažne diplome', rekla je ministrica.

'Važno je da smo podigli svijest o tome što treba raditi. Najvažnija od svega je zapravo činjenica da moramo podići svijest da su svi oblici varanja nedopušteni i to mora biti poruka ove kompletne akcije. To nije jednokratna akcija, nego se radi o tome da moramo uspostaviti mehanizme i procedure provjere, ali i sustavno raditi na podizanju svijesti da se to više ne dogodi. A što se tiče konzekvenci, one su jasne. Znači, za varalice u sustavu odgoja i obrazovanja nema mjesta i svima njima slijedi trenutačni prekid ugovora o radu, to je prva stvar. I drugo, naravno, kaznena prijava, jer riječ je o krivotvorenju isprave na temelju koje su oni zapravo već ostvarili nedopuštenu korist', naglasila je Divjak, prenosi HRT.

Govoreći o tome da su dosad otkrivene tri lažne diplome Filozofskog fakulteta, Divjak je istaknula da to ne znači i da je Filozofski fakultet na bilo koji način stigmatiziran, nego obratno.