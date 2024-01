Tomašević: Svakoga tko nas bude opstruirao oko Jakuševca ću prokazati

Nakon što je Grad Zagreb jučer najavio da počinje s izgradnjom centra za gospodarenje otpadom u Resniku, koji bi trebao stajati oko 140 milijuna eura i biti dovršen do 2028., danas je najavljen i raskid koncesijskog ugovora za pročistač otpadnih voda. Prijedlog i studija izvedivosti bit će upućeni u proceduru za sjednicu Gradske skupštine idući tjedan

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je u središnjem Dnevniku HTV-a kako je siguran u raskid ugovora sa zagrebačkim otpadnim vodovima. Dodao je da ta odluka nije bila brzopleta. - Naručili smo pravnu analizu, a isto tako i financijsku od ugledne međunarodne tvrtke. Ta analiza je objavljena. Svima je dostupna i cijeloj javnosti. U toj analizi je jasno da ostanak u tom koncesijskom ugovoru, a govorimo o koncesiji koja traje od 2000. godine, znači da 28 godina traje ta koncesija s privatnom tvrtkom za uslugu pročišćavanja otpadnih voda u Zagrebu. Ostanak do kraja isteka koncesije, to jest do kraja 2028. godine, će Zagrepčani platiti 420 milijuna eura, poručio je Tomašević. Naglasio je kako je grad Zagreb po analizi uštedjeti, da će trošak raskida koncesije biti manji, nego da ostane u koncesiji do kraja.

- Tu postoje različite varijable o kojima će se naravno odlučivati ili da se pokušamo dogovoriti o sporazumnom raskidu ili da ćemo ići na arbitražu. Glavni razlog, glavna korist za Zagrepčane je, a to najbitnijem strateško zemljište koje nije u našem posjedu, iako je u vlasništvu Grada, jer je pod privremenom koncesijom do kraja 2028. godine. To je jedina lokacija u prostornom planu grada Zagreba i u planu gospodarenja otpadom gdje se može graditi Centar za gospodarenje otpadom kako bismo ga mogli otvoriti 2028. godine i zatvoriti odlagalište Jakuševec, kazao je zagrebački gradonačelnik. 'Vjerujem da će Skupština donijeti tu odluku krajem mjeseca' - Nakon toga, teče rok od šest mjeseci, nakon čega gradsko poduzeće, stupa u posjed i upravlja pročistačima otpadnih voda. I to će sigurno, što se tiče operativnih troškova s raskidom koncesije, troškovima raskida koje će se morati utvrditi, biti manje nego da ostanemo u ovom ugovoru. I samo bih htio reći da su Zagrepčani do sada plaćali, 24 godine, koncesionaru, zapravo da, kad gledamo samo isplaćene dividende, da govorimo o preko 200 milijuna eura isplaćenih dividendi, dodao je Tomašević. Rekao je da to nikako neće utjecati na cijenu vode, a dvije su dodatne koristi. - Jedna je da ćemo doći do zemljišta gdje je jedina lokacija da gradimo Centar za gospodarenje otpadom, a drugo je da ćemo moći raditi u miru investiciju za treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda, što je 94 milijuna eura. I Europska unija je jasno rekla da ako privatni koncesionar upravlja pročistačem otpadnih voda, mi ne možemo taj novac povući iz Fonda, naglasio je Tomašević.

Zagrebački gradonačelnik dodao je kako je Grad razgovarao s koncesionarem. - I nakon što Skupština donese odluku, pokušat ćemo se dogovoriti oko zajedničkog vještaka, koji će procijeniti trošak raskida koncesije. Ako se ne možemo dogovoriti oko vještaka ili oko toga iznosa, nakon toga slijedi arbitraža. Sve je to analizirano u studiji i analizi koja je javno dostupna svima, kazao je. Tomašević je poručio da je o cijelom situaciji razgovarao i sa svojim koalicijskim partnerom, odnosnom zagrebačkim SDP-om. - Pa ja vjerujem da hoće i naravno da nisam ništa radio bez da sam prethodno razgovarao isto tako s koalicijskim partnerima. Kako vezano za ovu odluku oko koncesije, tako isto i za odluku vezanu za Centar za gospodarenje otpadom, jer je to druga odluka, vrlo bitna odluka koja će se donositi na ovoj Skupštini. Ja moram reći da su me Zagrepčani birali da uvodim promjene u ove gradu, dodao je. Projekt nije preambiciozan Naglasio je kako je rekao da se može otvoriti Centar za gospodarenje otpadom do 2028. godine. - Ono što građani trebaju znati je da su svi centri u Hrvatskoj trebali biti izgrađeni do 2018. godine i zatvorena sva odlagališta komunalnog otpada. Ono što želim još jednom reći, ovo što se tiče koncesije nije laka odluka, ali tu nema nikakve brzopletosti. Donijeli smo tu odluku nakon temeljitih analiza i građani su me birali da uvodim promjene. Za to treba i hrabrosti, i odgovornosti, i odlučnosti. Ja to imam, kazao je. Na opasku da je 2028. godina vrlo blizu za ovako veliki projekt upitan je nije li on malo preambiciozan jer neki centri se rade čak osam godina. - Nije ambiciozno, imamo jasan hodogram kako je to moguće otvoriti u 2028. godini, ako nas se neće opstruirati. Ja vjerujem, ja očekujem da nas se ne opstruira, jer radimo Centar koji je s najmodernijim dostupnim tehnologijama za gospodarenje otpadom, to su centri nove generacije za razliku, rekao je Tomašević. Poručio je kako su ti Centri potpuno zatvoreni. - Nema ničega što je vani, nikakvih odlagališnih ploha vani, nikakvog smrada, nikakvog neugodnog mirisa. Znači, oni su zatvoreni pod podtlakom, nikako neće narušavati kvalitetu života niti Resnika, niti bilo kojeg stanovnika, poručio je. Komentirao je činjenicu da se stanovnici Zaprešića bune, te ne žele u zagrebački otpad u svom dvorištu. - Županija tvrdi da je u Nacionalnom planu gospodarenja otpadom, koji je obvezao Zagreb da zajednički Centar za otpad bude u Zagrebu, ne samo za grad Zagreb, nego i za otpad iz Zagrebačke županije. Taj isti Nacionalni plan ima, očito, tako tvrdi Županija, potpuno pogrešne podatke o kapacitetima za odlaganje otpada u Zagrebačkoj Županiji. I to ne malo pogrešne, nego 15 posto pogrešne, istaknuo je Tomašević.

