Tomašević otkrio gdje zapinje rješenje za Jakuševec: 'To je nepravedno'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u središnjem Dnevniku HTV-a da se prvi incident u studenom na odlagalištu otpada Jakuševec nije shvatio olako. Odmah su sve inspekcije izašle na teren, traže se analize. Za sada izvješća Državnog inspektorata nisu pokazala neke nepravilnosti. Naglasio je kako je ključno da se utvrdi odgovornost i vidi što je uzrok odrona na odlagalištu

- Puno je tvrtki u tom lancu. Dvadeset godina se privatne tvrtke bave održavanjem odlagališta Jakuševec - i kad govorimo o projektantu, kad govorimo o nadzoru i samim izvođačima, kazao je Tomašević. Ključno nam je, kaže, da se utvrdi odgovornost i da se vidi koji je uzrok zašto se to dogodilo 11. studenog, a zašto se to dogodilo danas. - Ako je na gradskom poduzeću odgovornost bit će sankcija, ako je na privatnom također će biti sankcija. Ključna stvar je da se utvrdi odgovornost i zašto se to dogodilo, ponovio je u središnjem Dnevniku HTV-a.

Tomašević je istaknuo da su imali danas dva sastanka s izvođačima, s projektantom i s nadzorom. Razgovarao je i s inspektoratom i naglasio da je ključna sigurnost građana i radnika. Odgovarajući na pitanje što će biti ako se sutra ne pojave radnici na Jakuševcu, Tomašević je rekao da traže velika jamstva te da imaju pravo na to. - Što se tiče dnevnog odlaganja, odluku trebaju zajedno donijeti i projektant i izvođač radova i nadzor. Uz nekakve upute Državnog inspektorata i mi ćemo kao što smo i danas ujutro rekli sve upute poštovati. Smatra da se ne smije dogoditi da Zagreb opet bude zatrpan otpadom. - Čim smo vidjeli što se danas dogodilo, zabranili smo daljnje odlaganje otpada na Jakuševcu. Nismo čekali nikakve upute od inspekcije na radu koje su došle tek kasnije jer nismo htjeli riskirati sigurnost radnika, dodao je.

- Što se tiče upravljanja i održavanja Jakuševca to je odgovornost koja se tek treba utvrditi. Što se tiče dugoročnog rješavanja Jakuševca to je nešto što Grad Zagreb ne može sam riješiti. Bio sam vrlo transparentan i rekao sam, kada smo uvidjeli da nije moguće u ovome mandatu zatvoriti odlagalište Jakuševec. To sam rekao prije godinu dana, kazao je. Odgovarajući na pitanje je li se možda zaletio s obećanjem da će riješiti problem Jakuševca, kazao je da je u to vrijeme Europska unija financirala projekte koje sada ne financira, a vezano za postrojenja za obradu otpada. Bez toga, kaže, nije moguće zatvoriti odlagalište Jakuševec. No poručio je da će to ostvariti.

- Nešto što se 20 godina obećavalo nije se napravilo. Ja bi bio najsretniji da me dočekalo zatvoreno odlagalište Jakuševac. Međutim to nitko prije nije napravio, ni na nacionalnoj razini, niti na lokalnoj razini. Mi ćemo to napraviti i treba nam malo političke volje, malo konstruktivnosti vezano za lokaciju, za pitanje Zagrebačke županije i vezano za pitanje financiranja, kazao je. - Mi smo spremni to i sami financirati ako je potrebno, ali ne možemo donijeti svoj lokalni plan gospodarenja otpadom koji je neusklađen sa nacionalnim planom gospodarenja otpadom koji donosi Vlada, ako je tamo sporno da moramo ići zajedno u centar za gospodarenje otpadom sa Zagrebačkom županijom. To je nepravedno, jer zašto bi se uvozio miješani komunalni otpad iz Zagrebačke županije na teritoriji grada Zagreba u zajedničko postrojenje ako niti kompostanu nije htjela Zagrebačka županija staviti na svoj teritorij, izjavio je gradonačelnik Tomašević.

U vezi s tim misli li da gubi povjerenje birača kazao je kako ne želi povezivati 10-20 ljudi koji su bili na Jakuševcu s nekom političkom opcijom, da mu to nije cilj, niti smatra primjerenim. - Ono što je sada primjereno je da se utvrdi uzrok, da se to sankcionira, da se to nikad ne ponovi i da se što prije zatvori odlagalište. Što se tiče zagađenja zraka, rekao je, ne samo da se prate mjerne postaje koje su svima javno dostupne, nego smo tražili i dodatno mjerenje od Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo Andrije Štampar. - Mobilni uređaj koji se koristio u Osijeku kad je bio požar vezano za isto tako otpad, ne pokazuje nikakve povećane vrijednosti (...). Međutim jasno je da neugodnog mirisa ima i da se on osjeti definitivno više nego inače i naravno u kombinaciji s ovim klimatskim uvjetima koje smo imali danas kao što je magla, međutim ništa nije preko graničnih vrijednosti da bi to ugrozilo zdravlje. Naravno da nije ugodno i to će se s vremenom smirivati, istaknuo je.

Naglasio je kako se sve državne tvrtke te one koje su angažirane na odlagalištu Jakuševec, apsolutno najozbiljnije primiti posla, napraviti analize da se napravi projekt sanacije, da se sve što prije sanira. Tomašević ne smatra da je pao na temama na kojima je vodio kampanju.