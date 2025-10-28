Habijan opleo po Tomaševiću: Licemjerno je

Ministar Habijan rekao je da se 'parazitira na tim temama u nedostatku vlastitog sadržaja, a to se odnosi i na SDP, a u ovom slučaju na Možemo! '.

Naglasio je kako je na djelu licemjerstvu kao i u drugim stvarima kada je ideologija u pitanju.

Osobno smatram da zabrane nikad nisu dobre , rekao je Habijan na pitanja novinara nakon sastanka čelnika vladajuće koalicije u utorak u Banskim dvorima.

'Nameću se takve ideološke teme koje stvaraju opasne podjele u hrvatskom društvu i to sigurno nije dobro. Nije dobro da se u demokratskom društvu, pogotovo od strane onih koji su pobornici otvorenosti, tjera bilo kakvu zabranu', poručio je Habijan.

Sastanak vladajuće koalicije

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Habijan izvijestio je također kako je na dnevnom redu sastanka čelnika vladajuće koalicije bilo nekoliko zakona iz resora ministra graditeljstva i prostornog uređenja i potpredsjednika Vlade Branka Bačića koji će uskoro biti i na Vladinoj sjednici- Predstavljene su i aktivnosti na međunarodnom planu.

Dodao je da je ministar rada Marin Piletić izvijestio o dosadašnjem tijeku pregovora sa sindikatima državnih i javnih službi te da očekuju nastavak konstruktivnih pregovora i da će krajnji rezultat biti razuman.

'Također je bilo riječi o Zakonu o kaznenom postupku (ZKP) i proceduri njegova donošenja u Hrvatskom saboru i razjasnili smo tu situaciju', rekao je ministar Habijan.

Podsjetio je da je u petak u Saboru prigodom izglasavanja niza zakona, među ostalim bio i ZKP. Razvidno je kako se radi o organskom zakonu, no stručne službe nisu to pravodobno zamijetile da je potrebno 76 glasova za njegovo izglasavanje, a bilo je 75. Prema tome nije donesen i mora se postići potrebna većina u Saboru, a procedura završava slanjem na potpis Predsjedniku koji ga mora potpisati i nakon toga ide objava u Narodnim novinama, rekao je Habijan.

S obzirom da Zakon nije donesen nema ni potrebe da se pokreće procedura suglasnosti s Ustavom, dodao je.

Ponovit će se procedura sukladno s Poslovnikom Hrvatskog sabora u roku od tri mjeseca i neće doći ni do kakvih radnji koje su danas tijekom dana iznijeli pojedini oporbeni zastupnici, istaknuo je ministar Habijan.