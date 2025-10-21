Tomašević se pohvalio novim zvjerkama: Zagreb je prvi u Hrvatskoj

Rekao je kako je Hrastić-Novak imenovana na izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća, te je pojasnio da on ne sudjeluje u izboru ravnatelja. "Ne sudjelujem u izboru ravnatelja, to je ovlast Upravnog vijeća, a po zakonu o zdravstvenoj zaštiti ne dajem ni suglasnost na njihovu odluku", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare Gradske uprave.

Dodao je i kako je Grad u potpunosti surađivao s istražnim tijelima nakon pokrenute istrage EPPO-a u slučaju obnove dijela zgrade Doma zdravlja u Vrtlarskoj ulici 1a, koja se financira iz gradskog i europskog novca.

"Zainteresirani smo da se sve okolnosti do kraja razjasne i da osobe koje su počinile kaznena djela za to i odgovaraju", kazao je Tomašević.



Na pitanje o nadzoru koji je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pokrenula zbog objave prijedloga liste reda prvenstva za dodjelu gradskih stanova, Tomašević je rekao da postoji pravna osnova za objavu jer je riječ o odluci Gradske skupštine.

"Sve tražene dokumente dostavit ćemo Agenciji", rekao je, dodavši da su u drugim gradovima, poput Splita, objavljivani i osjetljiviji podaci bez reakcije AZOP-a.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec govorila je o vršnjačkom nasilju i nedjeljnom prosvjedu roditelja u zagrebačkoj Dubravi, istaknuvši važnost međusektorske suradnje škola, policije, socijalne skrbi i Grada Zagreba.

Grad Zagreb, dodala je, osigurava zapošljavanje između 200 i 300 operativnih djelatnika za sigurnost u školama, a onima koji su prethodno koristili vaučere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje platit će dodatno školovanje za to novo radno mjesto.