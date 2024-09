Tomašević najavio nove mjere za otpad, otkrio kako se prodaju plave ZG vrećice...

Upitan je li pala prodaja ZG vrećica za smeće odnosno je li zagrebački model prikupljanja otpada koji je krenuo prije dvije godine doživio fijasko Tomašević je kazao da podaci o prodaji ZG vrećica govore da ih se ove godine u usporedbi s istim periodom lani prodaje 15 posto više.

'Sljedeći tjedan predstavit ćemo niz novih mjera vezanih uz otpad, ali sad mogu reći da idemo po cijelom gradu s polupodzemnim spremnicima i da u roku od tri godine kad sve završimo u Zagrebu više neći biti nijednog kontejnera i kante na ulici', kazao je Tomašević.

Na pitanje što je sa zagrebačkim mostovima kazao je da će obnova Jadranskog mosta biti završena do kraja godine, a da će novi Jarunski most na zapadu dobiti do kraja 2028., a da će istočni Jarunski, koji će biti samo pješaćki, biti gotov godinu ranije.