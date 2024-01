Biste li živjeli u Resniku pored odlagališta otpada? Tomašević: Da, apsolutno

'Tamo će biti Centar za gospodarenjem otpadom koji se trebao izgraditi još 2018. To je bio krajnji rok koji je Hrvatska preuzela prema pravilima EU. Ali to nije napravila. Tamo će se graditi centar i postrojenje u isto vrijeme - i postrojenje za obradu miješanog otpada; i sortirnica za ono što građani odvajaju - papir, plastiku, metal koje odvoje u kućanstvima; te postrojenje za obradu biootpada iz kućanstva. To su tri postrojenja u jednom. Ti CGO-i nove generacije, za razliku od Marišćine i Kaštjuna, u potpunosti su zatvorenog tipa, pod stalnim podtlakom i nikakvih neugodnih mirisa nema', kazao je Tomašević.

Ok, ali sad su po kvartovima prenatrpani žuti kontejneri, kao i oni za papir. Vidi se da se ne odvozi dovoljno često. Kad će se to popraviti?

'Povećavamo frekvenciju odvoza, ali očito nedovoljno. Zaposlili smo dodatnih 100-tinjak ljudi (u Čistoi op.a), došlo je 7 novih kamiona i do ljeta će doći novih više od 30. Zadnjih mjesec dana nismo mogli odlagati na Jakuševcu kapacitetom koji smo imali. I to je poremetilo odvoze. Kamioni se nisu mogli istovarati, pa bi kasnije krenuli da pokupe biootpad, plastiku, papir. Ali se to stabiliziralo. Radimo daljnje mjere kako bismo to unaprijedili. U centru grada smo već ugradili preko 50 podzemnih spremnika, a do ljeta ćemo ih ugraditi još 100. Idemo s ugradnjom polupodzemnih spremnika po cijelom gradu, njih preko 500. Naručili smo ih'.

Jesu li Zagrepčani skužili plave vrećice ili ne?

J'esu, ali postoji prostor za napredak. Već smo zaposlili nove komunalne redare, postavljamo nove kamere. Svaki mjesec vidi se sve veći napredak'.

Prošle subote zatvoren je klub Pločnik, koji je za mnoge Zagrepčane bio važno mjesto urbane alternativne glazbe. Zar je moguće da za takvo mjesto nema mjesta u Zagrebu gdje zeleno-liberalna lijeva struja (ima vlast op.a). Kakvo je vaše mišljenje?

'Mora biti mjesta za Pločnik. E sad, hoće li ostati na toj lokaciji? To je privatni prostor. Nadam se da će doći do dogovora sa svim stranama - s likvidatorom s kojim vlasnici Pločnika vode razgovore. Ako ne bude, imat ćemo natječaj za poslovne prostore. Vjerujem da će se naći druga lokacija. To možda nije najbolje rješenje, nego je najbolje rješenje ova lokacija'.

Najavljuju možda snijeg, hoćete ga jesti kao Bandić?

'Naravno da ne. Na dijeti sam nakon blagdanskih praznika'.