Tko je kraljičina pravna savjetnica koja bi trebala Todorića vratiti kući

U slučaju pred britanskim pravosuđem, u kojem bi trebalo biti odlučeno hoće li Ivica Todorić biti izručen domaćim vlastima, Hrvatsku je u utorak u Londonu zastupala odvjetnica Clare Montgomery

Osnove pravne karijere Clare Montgomery, koja danas zastupa državne institucije, kao i privatne klijente, primila je na University Collegeu London, a na samom početku nije imala uspjeha. No nakon dvije godine, tijekom kojih su joj govorili kako 'nije dovoljno dobra', Montgomery se počela probijati u kaznenom pravu i danas, nakon četiri desetljeća, ima vrlo impresivnu karijeru. Među poznatijim slučajevima u kojima je sudjelovala je onaj u kojem je branila avioprijevoznike British Airways i Virgin Atlantic kad su bili osumnjičeni za sklapanje kartela, a sudjelovala je i u slučaju sumnji u postojanje kartela na britanskom farmaceutskom tržištu.

U području međunarodnih sudskih izručenja jedan od najpoznatijih slučajeva u kojem je sudjelovala Montgomery bio je slučaj Juliana Assangea, osnivača stranice za javnu objavu tajnih informacija Wikileaks. Assangea su temeljem sumnji u seksualno zlostavljanje tražile švedske vlasti i zahtijevale su njegovo izručenje s obzirom na to da je u tom trenutku živio u Velikoj Britaniji. Nakon što je slučaj dospio i do britanskog vrhovnog suda, odlučeno je da se Assangea mora izručiti Švedskoj, no on je uspio zatražiti i dobiti azil Ekvadora te se od onda nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu.