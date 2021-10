Todorićev odvjetnik: 'Ako padne optužnica, on ima pravo na naknadu štete od Hrvatske'

Fran Olujić, odvjetnik Ivice Todorića, gostovao je u Dnevniku N1 gdje je komentirao današnju odluku Visokog kaznenog suda koji je naložio novo propitivanje zakonitosti financijskog vještačenja na kojem se temelji još uvijek nepotvrđena optužnica u slučaju Agrokor

Na pitanje koji su daljnji koraci, rekao je: “Ovo je paradoksalna situacija da je Županijsko odvjetništvo povjerilo vještačenje toj tvrtki, a izvještaj potpisuje osoba koja je radila za Todorića. Potom se ispostavilo da izvještaj nije radio ni on ni tvrtka u Poljskoj, nego trgovačko društvo KPMG Hrvatska.”

“Mi smo ukazivali na to da kod njih postoji sumnja u pristranost. Možemo biti zadovoljni ovakvom odlukom, ali to će uzrokovati dodatne probleme u postupku jer ako bi se sad u ponovljenom postupku utvrdilo da smo u pravu, vještačenje mora biti izdvojeno kao nezakonit dokaz. No, u ovako velikom postupku treba odrediti novo vještačenje. Glavnu raspravu nećemo imati još barem godnu dana ili je nećemo imati uopće.”

Što ako padne optužnica?

“Ivica Todorić već vodi arbitražni postupak u Washingtonu, to nije u neposrednoj vezi s ovim, no oba postupka utječu jedan na drugog. Ako bi arbitraža dala za pravo, ima pravo na naknadu štete od Republike Hrvatske”, naglasio je Fran Olujić.